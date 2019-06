Jugendamt zieht an den Bahnhof

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Das Jugendamt und die Bürgerberatung der Kreisverwaltung tauschen ihre Räumlichkeiten: Heute ziehen fünf Mitarbeiter der Bereiche Amtsvormundschaften und Unterhalt/Beurkundung des Jugendamtes Oder-Spree vom Goetheplatz in das Bürohochhaus am Bahnhof. Ab Donnerstag sind sie dort für Anfragen erreichbar. Damit haben die 20 Mitarbeiter des Jugendamtes in Fürstenwalde künftig einen gemeinsamen Standort in der 8. und 9. Etage des Bahnhofturmes, wie Mario Behnke, Sprecher der Kreisverwaltung, weiter mitteilt. An den Telefonnummern des Jugendamtes ändert sich durch den Umzug nichts.

In umgekehrte Richtung, vom Bahnhofsturm an den Goetheplatz 5-6, zieht wiederum am 26. Juni das Büro der Bürgerberatung. Ab dem 27. Juni ist die Mitarbeiterin dort zu den allgemeinen Sprechzeiten der Kreisverwaltung (Dienstag und Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr, Montag und Freitag nach Vereinbarung) erreichbar. Im Büro der Bürgerberatung werden Antragsformulare für verschiedene Dienstleistungen ausgegeben, es gibt Unterstützung beim Ausfüllen von Formularen, auch Fischereiabgabemarken können dort erworben werden. Telefonisch ist die Bürgerberatung unter Telefon 03366 353535 zu erreichen. Ebenfalls am Goetheplatz, so Behnke, haben verschiedene Beauftragte der Kreisverwaltung, etwa für den Datenschutz, Gleichstellung und Senioren, ihren Sitz.