Culcha Candela kommen auf die Burg Storkow

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Sie singen den Chart-Hit "Hamma!" und weitere bekannte Lieder wie "Monsta" und "Von Allein", und am Freitagabend singen sie diese Stücke in Storkow. Die Berliner Band Culcha Candela kommt auf den Burghof, und erwartet werden 1000 Fans. In den Tagen danach finden dort weitere Veranstaltungen statt, die ebenfalls zahlreiche Besucher locken könnten.

Culcha Candela aber wird von der Stadt, die das Konzert veranstaltet, als besonderer Höhepunkt angepriesen. "Wir werben dafür schon ein Jahr lang", sagt Andreas Gordalla, Sachgebietsleiter Stadtmarketing und Tourismus im Rathaus und damit Burgchef. Der Aufwand scheint sich auszuzahlen. "Wir gehen davon aus, dass die Veranstaltung ausverkauft ist", so Gordalla. Das wäre dann genau jene Zahl von 1000 Fans; mehr passen nicht auf den Burghof. "Der Vorverkauf hat sich peu à peu aufgebaut. Diese Woche haben wir noch einmal unheimlich viele Karten verkauft. Vielleicht liegt das auch an der Wettervorhersage", berichtet Antje Hilsing, Mitarbeiterin in der Tourist-Info. Mit Stand Dienstagnachmittag waren bereits mehr als 800 Tickets abgesetzt. Sie empfiehlt Interessenten daher, sich nicht auf die Abendkasse zu verlassen. Dort kosten die Karten 32 Euro – so es noch welche gibt –, im Vorverkauf 27,50 Euro.

Ab 19 Uhr werden Besucher am Freitagabend eingelassen. Ab 20 Uhr steht dann zunächst Jona Selle auf der Bühne. Er steht für Popsongs im Latin-Sound mit deutschen Texten. Ab etwa 21 Uhr geht es dann mit Culcha Candela und ihrem Reggae, Dancehall sowie Hip-Hop los. Die Band verspricht sowohl ihre Klassiker als auch Stücke ihres aktuellsten Albums "Feel Erfolg".

Weitere bekannte Namen als Ziel

Für Burgchef Gordalla ist das Konzert ein weiterer Meilenstein, sich als Veranstalter derartiger Events zu etablieren. Den Auftakt machte vor zwei Jahren Manfred Mann’s Earth Band, und auch in Zukunft will Gordalla wieder bekannte Namen für Konzerte in Storkow verpflichten. Das ist indes nicht immer einfach, wie er einräumt. An den Künstlern scheitere das oft gar nicht, berichtet er. Schwieriger seien oft die Verhandlungen mit deren Agenturen, denen ein Konzertort mit einem Fassungsvermögen von 1000 Menschen manchmal zu klein sei.

Auf dem Burghof geht es nach dem Culcha-Candela-Abend unterdessen ohne große Pausen weiter. Am Sonntag, 15 Uhr, lädt die Storkower Singgemeinschaft zu ihrem traditionellen Sommersingen ein. Eingeladen hat sie sich dazu drei weitere Ensembles – den Gemischten Chor Markgrafpieske, den Männergesangsverein Fürstenberg/Oder und den Gemischten Chor Berlin-Altglienicke. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Am Donnerstag. 27. Juni, 19 Uhr, folgt das Benefizkonzert von Stadt und Bundeswehr. Das Landespolizeiorchester Brandenburg tritt auf, Stargast ist der aus Musicals wie "Tanz der Vampire" bekannte Michael Heller. Spendentickets für 6 Euro gibt es in der Tourist-Info auf der Burg, der Erlös wird diesmal für die Verkehrserziehung von Storkower Kindern und für die Stammzellspenderdatei DKMS verwendet. Am Sonnabend, 29. Juni, 20 Uhr, gibt es schließlich eine "spanische Nacht" mit Gesang, Gitarre und Streichern sowie einer Flamenco-Tänzerin (Eintritt ab 24 Euro).