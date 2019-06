Virtueller Neuaufbau

Markus Kluge

Lindow (MOZ) In Städten mit viel historischer Bausubstanz, wie zum Beispiel in Rom, ist es schon gang und gebe: Dort kann sich jeder ein Programm auf sein Handy laden, das ihm beim Kameraschwenk auf ein Bau- oder Kunstwerk auf dem Display Name, wichtige Daten, vielleicht den Ur-Zustand und vieles andere mehr anzeigt. Auch in Lindow könnte es so etwas für die bekannte Klosterruine geben, wenn sich dafür Unterstützer finden.

Prototypen bereits fertig

Die Vorarbeit dafür haben bereits Studenten der Beuth Hochschule für Technik in Berlin geleistet. Die Studierenden im Studiengang Geoinformation um Prof. Michael Breuer kennen die Ruine bestens. Immerhin hat die Hochschule in den vergangenen Jahren die Klosterruine punktgenau vermessen und daraus schon dreidimensionale Modelle erstellt. Denn von dem 1230 als Zisterzienserinnenkloster errichteten Gebäude, das im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde, ist nicht viel übrig.

Zumindest in der virtuellen Welt wollen einige Studenten nun das Lindower Kloster wieder aufbauen und für jeden erlebbar machen. Grundlage dafür sind nicht nur die Vermessungsdaten der Ruine und eine Zeichnung aus dem Jahr 1250. Die Studenten haben sich auch mit anderen Zisterzienserklöstern beschäftigt, unter anderem Chorin und Heiligengrabe besucht, um Gemeinsamkeiten ausfindig zu machen, die auch exemplarisch für Lindow zutreffen könnten.

Student Marco Schütze hat mit diesem Wissen das Lindower Kloster virtuell nachgebildet. Ein gutes Jahr hat er dafür benötigt. Im Prototyp seiner App wird nun nicht nur der bekannte Grundriss des Klosters dargestellt. Es kann auch als 3D-Modell an jedem Ort platziert werden. Und mit dem Blick aufs Telefon kann jeder in den Originalmaßen um das Gebäude herumlaufen oder es auch begehen. So wird zumindest auf dem Display in der virtuellen Realität, kurz VR, der Kreuzgang wieder erlebbar, der in Lindow nicht mehr steht. Besonders beeindruckend ist das natürlich direkt an der Ruine. Schütze kann sich auch vorstellen in seine App noch Figuren zu integrieren, die die Geschichte des Gebäudes erklären oder spielerische Elemente, die auch für Kinder und Jugendliche interessant sind.

Seine Kommilitonin Olga Tcvetkova setzt ebenfalls auf eine dreidimensionale Abbildung. Wenn Besucher dann die Ruine besuchen, können sie mit ihrem Telefon verschiedene Punkte aufsuchen, an denen sich noch ergänzende Informationen in Form von Text, Foto oder Film zum Kloster bekommen. Für die Studentin ist dieses Angebot auch perfekt für Kinder und Jugendliche, die oft das Telefon in der Hand aber selten Lust haben, ins Museum zu gehen.

Von den wenigen Gästen der Präsentation gab es Zuspruch für dieses Projekt und die Bitte, bei der Bedienung und den verwendeten Begriffen die ältere Generation auch zu berücksichtigen. "Für uns wäre das toll. Wir wären die ersten, die so etwas in der Region hätten", so der Lindower Joachim Niebuhr, der direkt am Kloster wohnt.

App für die Masterarbeit

Marco Schütze möchte seine App im Rahmen seiner Masterarbeit auf jeden Fall noch weiterentwicklen. Ob ein solches Programm für Lindow jemals Marktreife erlangt, hängt aber vor allem von der Finanzierung ab. Klostervorsteher Horst Borgmann will nun prüfen, ob er für ein solches Projekt EU-Mittel und zudem weitere Partner wie den Tourismusverband Ruppiner Seenland gewinnen kann. Dessen Geschäftsführer Peter Krause ist grundsätzlich nicht abgeneigt, das Vorhaben zu unterstützen. "Wir müssen nur sehen, ob wir es laut unserer Satzung fördern können und ob es eine Relevanz für die Region hat", sagte er am Dienstag. Spannend sei das Projekt aber allemal.