Im Alkoholrausch: überschlagen am Vormittag

Rathenow (MOZ) Ein Fall für den Staatsanwalt wird eine 26-Jährige, die am Dienstagvormittag einen Mercedes-SUV durch die Steinstraße in Rathenow steuerte. Laut Polizeiinformation war der Wagen gegen 9.30 Uhr zuerst gegen eine Bordsteinkante geprallt und dann mit zwei Bäumen kollidiert, ehe er sich überschlug und liegen blieb. Die Fahrerin und ihr 25-jähriger Begleiter wurden durch Rettungskräfte behandelt und anschließend, zwecks ambulanter Behandlung, ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden. Vertreter der Stadt begutachteten die betroffenen Straßenbäume. Beide mussten gefällt werden. Der Sachschaden wird auf mehr als 20.000 Euro geschätzt.

Was indes die Unfallfahrt zur Straftat werden ließ, ist der Alkoholgehalt im Blut der Frau. Sie hatte sich auf 0,75 Promille gepustet. Sie hatte damit die Promillegrenze von 0,5 überschritten, ab der erwischte Alkoholfahrer(innen) zur Kasse gebeten werden. Da die Frau einen Unfall verursachte, wird nun gegen sie wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Drei Punkte in Flensburg sind ihr schon sicher, auch die Fahrerlaubnis sieht sie vorerst nicht wieder. Ob es Geld- oder Freiheitsstrafe gibt, muss das Gericht entscheiden.