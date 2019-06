Tilman Trebs

Nassenheide (MOZ) Vier kleinere Grünflächen haben am Donnerstagmorgen am Teerofener Weg in Nassenheide gebrannt.

Nach Angaben der Polizei waren die Brände kurz vor 8 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr habe sie zügig gelöscht. Konkretere Angaben zum entstandenen Schaden gab es zunächst nicht. Ermittelt wird zum Verdacht der Brandstiftung.