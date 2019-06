TV-Moderatorin Mo Asumang diskutiert mit Schülern über Rassismus

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Als das Organisationsteam des Toleranztages am Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium im April begann, den Themenabend "Was ist das Gesicht von Rassismus?" vorzubereiten, war ein Ergebnis noch nicht zu ahnen: das der U18-Wahlen an Hennigsdorfer Schulen zum Europaparlament. Die AfD wurde bei der Schülerwahl stärkste Kraft.

Die am Montag stattgefundene Diskussion wirkte also aktueller denn je. Das Schüler-Team hatte dafür hochkarätige Gäste eingeladen: Neben Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther (SPD) sitzt an diesem Abend Moderatorin und Autorin Mo Asumang. Sie ist seit 2006 Schulpatin für das Projekt "Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage". Und sie ist eine, die Geschichten erzählen kann, die unter die Haut gehen. Etwa, wenn sie darüber plaudert, wie sich ihre Großmutter, die in der Nazi-Zeit Schriftführerin der SS war, anfangs weigerte, ein Enkelkind anzunehmen, das einen aus Ghana stammenden Vater hat. Oder wenn sie das Lied einer Neonazi-Band erwähnt, in dem ihr der Tod gewünscht wird. Die Erfahrungen, von denen sie an diesem Abend vor Schülern und Lehrern berichtet, lassen ahnen, wie in ihrem Inneren Mut und Hoffnung gegen die Angst ankämpfen. Später wird sie sagen: "Wir müssen uns gegenseitig unsere Geschichten erzählen, uns helfen. Dann können wir so stark werden."

Zu diesem Zeitpunkt hatte Asumang bereits einige Geschichten gehört. Einige, die in Vorurteilen stecken bleiben. Den Anfang macht eine Frau, die ihren Namen nicht nennt: "Ich habe das Gefühl, nicht mehr sagen zu dürfen, dass wir die Fremden nicht haben wollen. Seit 2015 geht das in eine Richtung, die mir nicht gefällt. Der Sozialstaat verkraftet das irgendwann nicht mehr." Asumang kontert, dass die Flüchtlinge von heute in Zukunft zu denen gehören, die die Rente der nächsten Generation erwirtschaften werden.

Eine Zehntklässlerin argumentiert, dass nicht jeder "rechts ist, wenn er die AfD wählt". Sie traue sich kaum noch auf die Straße, weil ihr einmal ein Ausländer ins Gesicht gefasst und ein anderer ihr "Beautiful!" zugerufen habe. Angst davor, dass einem jemand zuruft, man sei wunderschön? Die Journalistin Antje Sirleschtov, die den Abend moderiert, erinnert sich: "Mir haben früher junge Deutsche hinterher gepfiffen." Als danach eine Elftklässlerin behauptet, dass "Vergewaltigung immer von Männern mit Migrationshintergrund" ausgehe, wird Asumang deutlich: "Mich ärgert, wenn du etwas sagst, was nicht stimmt. Wenn du so etwas behauptest, bereite dich gut darauf vor, besorge dir Statistiken!"

Behauptungen fehlen Beweise

Diese würden aussagen, so behauptet die Schulpatin, dass 80 Prozent der Vergewaltiger aus der Familie und dem nächsten Umkreis stammten. Unter der Schülerschaft gibt es an diesem Abend nur ein Mädchen, das eine vorsichtigerer Wortwahl anmahnt. Eine Berührung, eine als unpassend empfundene Bemerkung "kann dir bei jeder Person passieren. Aber sind es Ausländer, geht sofort die Schublade im Kopf auf." Und Lehrerin Birgit Ochendalski erinnert sich, wie hoch her es vor 40 Jahren in Discos wie dem Veltener Volkshaus zuging: "Auch da wurden die Mädchen ordentlich angemacht."

Johannes Löchert, Lehrer am Puschkin-Gymnasium, zeigt sich "ein bisschen geschockt von dem, was ihr eben gesagt habt". Dennoch seien die Gymnasiastinnen für ihn ebenso wenig Rassisten wie es automatisch die seien, die die AfD wählen. Er fügt aber hinzu: "Die AfD ist der falsche Weg, weil die für Rassismus steht. Wenn ihr dort euer Kreuz macht, unterstützt ihr Rassismus und könnt Gefahr laufen, eines Tages zu Rassisten zu werden."

Als er in den 1980er-Jahren in Hennigsdorf eine Berufsausbildung mit Abitur absolvierte, erinnert sich der Bürgermeister, habe neben ihm ein Kubaner gearbeitet. "Wie war der denn?", will die Moderatorin wissen. Dem Bürgermeister fehlen die Erinnerungen. "Der hat nicht viel gesagt. Ich glaube, der wollte einfach wieder nach Hause". Vielleicht war es in der abgeschotteten DDR eine vergebene Chance, eine andere Kultur kennenzulernen. Seinem Sohn, so erzählt Günther, gehe das heute anders: "Anfangs war es für ihn ungewöhnlich, dass in seiner Klasse Afghanen, Polen und Syrer sind. Heute findet er es normal. Es ist wichtig, dass er die Geschichten aus anderen Ländern hört."

Günther wünscht sich, dass viel mehr solcher Geschichten erzählt werden. Dass Einheimische und Asylbewerber einander zuhören. Und deshalb verurteilt er die Äußerungen der Schülerinnen auch nicht als rassistisch, sondern lädt sie ins Gemeinschaftszentrum Konradsberg ein: "Dort können sie über das, was sie erlebt haben und was sie bewegt, mit Flüchtlingen sprechen. Wenn ihr offen miteinander redet, kann das zusammenbringen."