Küssende Männer am Grabowsee übel beleidigt

Tilman Trebs

Friedrichsthal (MOZ) Zwei Männer sind am Dienstagabend am Grabowsee in Friedrichsthal von Badegästen aufs Übelste beleidigt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen ein Pärchen aus Oberhavel unter anderem wegen Volksverhetzung.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch berichtete, hatten sich eine 42-jährige Frau und ihr 57-jähriger Begleiter daran gestört, dass sich zwei Männer an einer Badestelle geküsst hatten. Daraufhin seien die Männer von dem Pärchen wüst beschimpft worden. Unter anderem soll gerufen worden sein, dass Homosexuelle ins KZ nach Sachsenhausen und vergast gehörten. Die Polizei nahm deshalb nicht nur Ermittlungen wegen Beleidigung, sondern auch zum Verdacht der Volksverhetzung auf.

Doch auch das Oberhaveler Pärchen erstattete Anzeige gegen die Männer. Anlass: Sie hatten sich nach dem Baden umgezogen und waren deshalb kurz nackt zu sehen. Ob die beiden deshalb wegen möglicher exhibitionistischer Handlungen oder Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt wurden, konnte Ariane Feierbach zunächst nicht sagen. Sie stellte auf Nachfrage aber klar, dass das Umziehen am Strand noch keineswegs eine strafbare Handlung darstelle. Etwas anderes sei es, wenn man sich längere Zeit nackt offensiv zur Schau stelle. Das wirft die Polizei den Männern allerdings nicht vor.