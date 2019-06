Neues Mannschaftsfahrzeug übergeben

Brandenburg Die ehrenamtlichen Johanniter der Katastrophenschutzeinheit Betreuung und Versorgung dürfen sich über einen neuen Mannschaftstransportwagen freuen. Er wurde in der vergangenen Woche von der Stadt Brandenburg an die Helfer übergeben und wappnet die Johanniter damit für zukünftige Katastrophenfälle, bei denen die Frauen und Männer stets die Einsatzkräfte vor Ort unterstützen und Hilfe für Betroffene leisten – zuletzt Ende April, als zwei Großfeuer fast zeitgleich auf dem ehemaligen Stahlwerkgelände und in der Caasmannstraße in Brandenburg an der Havel ausbrachen. Hier versorgten die Johanniter insgesamt rund 130 Kräfte aus Feuerwehren, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen über die Dauer des Einsatzes. "Solche Einsätze machen moderne Mittel unerlässlich, deshalb freuen wir uns sehr über das tolle Fahrzeug", erklärt Florian Paschel, Zugführer der Johannitereinheit Betreuung und Versorgung. Er ergänzt: "Wir haben nicht nur genug Raum für unsere Einsatzkräfte, sondern zugleich eine hervorragende Ausstattung, um vor Ort schnell und effizient helfen zu können." Über das neue Fahrzeug zeigt sich auch Mathias Bialek, Leiter des Fachbereiches Feuerwehr und Rettungswesen, erfreut: "Wir wünschen viele erfolgreiche Einsätze mit diesem Wagen." Neben dieser Neuanschaffung sollen auch die anderen Einsatzfahrzeuge und die Feldküche der Johanniter in den nächsten Jahren nach und nach erneuert werden. Anträge für weitere Fördermittel diesbezüglich seien bereits gestellt, so Bialek weiter. Der vorhergehende Transportwagen war in die Jahre gekommen und hat rund 30.000 Kilometer im Einsatz absolviert.