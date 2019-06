Die Partei & Die Linke: Übereinstimmungen entdeckt

René Wernitz

Havelland (MOZ) Die beiden Politiker, die es unter anderem mit dem Wahlslogan "Schickste Scheiße - kriegste Scheiße" in den havelländischen Kreistag schafften, werden der nun gebildeten gemeinsamen Fraktion Die Linke/Die Partei angehören.

"Wir haben uns mit den beiden Abgeordneten von Die Partei intensiv ausgetauscht und durften feststellen, dass wir in vielen Positionen übereinstimmen und ein gemeinsames Handeln im Kreistag fruchtbringend für beide Seiten sein kann", so Andrea Johlige (Die Linke), die Fraktionsvorsitzende sein wird. Die-Partei-Mitglied Lars Krause: "Wir haben uns bei allen Parteien umgesehen. Die Linke erschien uns auf Grund ihrer Ausrichtung am nächsten. Sie sind auch eine lustige Truppe, so wie wir", ergänzt Lars Krause. Man sei offenen Armen und ohne Vorbehalte herzlich aufgenommen worden.

Am Montag, 23. Juni, erfolgt in Rathenow die konstituierende Sitzung des Kreistags, in der die Fraktion erstmals in Erscheinung treten wird.