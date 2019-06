Richstein für Vorsitz nominiert

René Wernitz

Havelland (MOZ) Die Landtagsabgeordnete Barbara Richstein (CDU) ist auch auf kommunaler Ebene tätig. Sie wurde sowohl in die Falkenseer Stadtverordnetenversammlung als auch in den havelländischen Kreistag wiedergewählt. In der konstituierenden Sitzung am Montag im Rathenower Kulturzentrum dürfte Richstein zur neuen Vorsitzenden des Kreistags gewählt werden. Sie wurde durch die neue gemeinsame Fraktion CDU/Bauern/LWN dafür nominiert, wie der neue Fraktionsvorsitzende Michael Koch (Brieselang) am Dienstag mitteilte.

Die Fraktion verfügt über 14 Sitze und wird am mitgliederstärksten sein. Das Vorschlagsrecht für den Kreistagsvorsitz hat diese Fraktion inne. Allein für die CDU sitzen elf Politiker im Kreistag. Die neue Fraktion wählte in ihrer konstituierenden Sitzung neben dem Vorsitzenden auch seine Stellvertreter: Dieter Dombrowski (Milower Land) und Sven Richter (Dallgow-Döberitz).

Diese Personalie ist durchaus wichtig. Denn sollte der Fraktionschef am 1. September zum neuen hauptamtlichen Brieselanger Bürgermeister gewählt werden, rückt in der Folge der dadurch vakant werdende ehrenamtliche Kreistagsposten in den Fokus. Ein anderer, der diesbezüglich wohl im Rennen wäre, ist Fraktionsgeschäftsführer Corrado Gursch (Rathenow).