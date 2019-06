GZ

Zehdenick (MOZ) Ein Bienenvolk hat am Mittwochmorgen in Zehdenick den Verkehr behindert.

Nach Angaben der Polizei hatte gegen 10 Uhr ein Bürger kurz hinter dem Zehdenicker Ortsausgang an der Falkenthaler Chaussee ein umherschwirrendes Bienenvolk entdeckt, dass sich in einem Straßenbaum sammelte und die gesamte Straße bevölkerte. Die Polizei gab darauf eine Verkehrswarnmeldung an den Rundfunk heraus und verständigte den zuständigen Imker. Er wollte sich um das Einfangen des Bienenvolkes kümmern, teilte die Polizei mit.