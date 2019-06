NWG lädt Ferienkinder ein

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) lädt auch in diesem Jahr wieder Ferienkinder ein, ein Abenteuer zu erleben: An allen Donnerstagen in den anstehenden Sommerferien bietet das kommunale Unternehmen Ausflüge an. Es geht in den Tierpark Kunsterspring oder auf eine Dampferfahrt auf dem Ruppiner See. Organisiert werden die Touren von der Wohnungsbaugesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Neuruppin. Die Kinder, die regelmäßig das Mehrgenerationenhaus Krümelkiste besuchen, sowie die jungen NWG-Mieter haben die Möglichkeit, sich kostenfrei an den Ausflügen zu beteiligen.

Ein Bus­shuttle holt die Teilnehmer an der Krümelkiste ab und bringt sie anschließend auch wieder dorthin zurück. Am 27. Juni, 11. und 25. Juli sowie am 1. August geht die Fahrt in den Tierpark Kunsterspring. Der Ausflug dauert von 10.30 bis 14.45 Uhr. Am 4. und 18. Juli von 13.15 bis 16.15 Uhr haben die Ferienkinder die Möglichkeit, bei einer Dampferfahrt auf dem Ruppiner See dabei zu sein.

Da die Plätze für alle Tage begrenzt sind, wird um Anmeldung unter 03391 82209464 oder per E-Mail an info@stadtmarketing-neuruppin.de gebeten.