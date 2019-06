MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Er ist gebürtiger Frankfurter, der Schauspieler und Autor Jochen Stern. Am 24. Juni um 16 Uhr liest er in der Sakristei in der Benefizreihe "Frankfurter für St. Marien" aus seinem zweibändigen Buch "Die ewige Morgenröte". Der 90-Jährige, der in Frankfurt das Gymnasium besuchte, reist aus Bonn an. Am 1. Juli 1946 trat er der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands bei. Auf Grund seines Engagements für diese Partei wurde er im darauf folgenden Jahr vom sowjetischen Geheimdienst (NKWD) verhaftet und zu 25 Jahren Zwangsarbeit in der Justizvollzugsanstalt Bautzen verurteilt. 1954 wurde er nach Westdeutschland entlassen.

Jochen Stern hat über viele Jahre mit seinen Lesungen für die Förderprojekte in St. Marien reichlich Spenden eingeworben. Die nächsten Vorhaben sind Epitaph-Restaurierungen, der "Raum der Stille" und St. Marien für Touristen weiterhin attraktiv zu gestalten.