Hennigsdorf (MOZ) Eine 83-jährige Hennigsdorferin ist am Mittwochmorgen von einem drei Jahre alten Kind angefahren und verletzt wurden. Sie musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei war die Seniorin gegen 9.50 Uhr aus an der Fontanestraße aus einem Haus auf den Gehweg gelaufen. Das dreijährige Kind, das in Begleitung seiner Mutter mit dem Fahrrad fuhr, konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit der Seniorin. Die Frau kam zu Fall und verletzte sich, sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Hennigsdorfer Junge blieb unverletzt, er erhielt zum Trost einen Teddy von den Polizeibeamten.