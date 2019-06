Siebert führt Leegebrucher Gemeindevertretung nach Los-Entscheid

Friederike Kersten

Leegebruch "Ich möchte dieses Gremium gut und erfolgreich führen." – Mit diesen Worten tritt Giso Siebert von der Linken zum erneuten Male sein Amt als Vorsitzender der Gemeindevertretung Leegebruch an.

Am Dienstag trafen sich im Bürgersaal des Rathauses Leegebruch die neu gewählten Gemeindevertreter. Bis zur Wahl des neuen Vorsitzenden leitete der Altersvorsitzende Wolfgang Klinkers von der AfD die Sitzung und führte durch die ersten Tagesordnungspunkte. Jeder der 18 anwesenden Abgeordneten von HGBV, CDU, AfD, Linken und SPD/Grüne konnte seine Stimme abgeben. Nach der Auszählung stand fest: Die beiden vorgeschlagenen Vorsitzenden Martin Hinze (CDU) und Giso Siebert (Linke) hatten jeder exakt neun Stimmen erhalten. So wurde ein zweiter Wahlgang durchgeführt, der mit dem selben Ergebnis endete. Klinkers gab bekannt, die Wahl nun per Los durchzuführen – der erneute Zeitverzug sorgte bei den Abgeordneten für leichte Unruhe.

Nach einigen Minuten stand das Ergebnis fest: Giso Siebert ist der alte neue Vorsitzende der Gemeindevertretung. "Mir ist es wichtig, die Versammlung gut beisammen zuhalten. Insgesamt möchte ich versuchen, mehr Diskussion anzuregen und natürlich, ein gutes Gesprächsklima zu schaffen. Von den Abgeordneten erwarte ich rege Beteiligung", so der Linken-Abgeordnete. Als erster Stellvertreter wird mit 16 Stimmen, einer Enthaltung und einer Gegenstimme Martin Hinze gewählt, als zweite Stellvertreterin mit zwölf Stimmen, einer Enthaltung und fünf Gegenstimmen Isolde Bree vom HGBV.

Die anschließenden Tagesordnungspunkte beinhalteten eine Abstimmung über die Existenz einer doppelten Fraktionsspitze der Grünen/SPD durch Manuela Feller und Silvia Kluge, die einstimmig angenommen wurde, sowie die Bildung des Hauptausschusses. Für diesen wurden von der CDU Martin Hinze und Frank Zachau gestellt, vom HGBV (Handwerks-, Gewerbe- und Bürgerverein Leegebruch) Isolde Bree, von der Linken Stefanie Rose, von der AfD Wolfgang Klinkers und von der Grünen/SPD Sylvia Kluge.

Der neu beschlossene Werksausschuss setzt sich zusammen aus Frank Zachrau und Enrico Wanke (CDU), Thomas Rilke (HGBV), Wolfgang Klinkers (AfD), Yvonne Wilde (Linke) und Manuela Feller (Grüne/SPD).

Auch ein Bauausschuss wird beschlossen, in dem von der CDU Martin Hinze, vom HGBV Martina Lasarenko, von der AfD Frank Herrmann, von der Linken Steffi Klinghardt und von der Grünen/SPD Manuela Kluge gestellt wird.

In den Sozialausschuss werden von der CDU Marco Lehmpuhl und Frank Zachau, vom HGBV Daniela Jahnke, von der Linken Yvonne Wilde, von der AfD Böhning und von der Grünen/SPD Manuela Feller gewählt.

Nachdem all diese Gremien bestimmt wurden, erhielt der amtierende Bürgermeister Martin Rother das Wort. In wenigen Sätzen gibt er Auskunft und Information über wichtige aktuelle Ereignisse in Leegebruch. Unter anderem lud er zur Eröffnung des neuen Außengeländes der Kita Sonnenschein am 21. Juni um 15 Uhr ein und beschrieb die Bemühungen um Beseitigung der Überschwemmungsgefahr durch die Havel und das Projekt "Fahrstuhl" an der Schule, welches kurzfristig aufgrund fehlender Fördermittel eingestellt wurde. Zum Schluss ging Rother noch einmal auf die ab kommenden Montag eintretende Umleitung ein, die auch die Buslinien 800 und 824 betreffe.