RA

Neuruppin (MOZ) Ein 31-jähriger Neuruppiner hat am Dienstag versucht, einen Rasenmähroboter aus einem Geschäft an der Junckerstraße zu stehlen. Mitarbeiter sprachen den Mann an, als er gerade das Geschäft verlassen wollte. Er gab an, das Gerät tauschen zu wollen.

Jedoch hatte er weder ein Gerät zum Tausch abgegeben, noch einen Kassenbon dabei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten durchsuchten den Mann und konnten auch keinen entsprechenden Beleg bei ihm finden. Der 31-Jährige erhielt ein lebenslanges Hausverbot für das Geschäft und einen Platzverweis. Der Rasenmähroboter im Wert von rund 600 Euro blieb im Laden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Ladendiebstahls.