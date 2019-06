OGA-Leser zum Picknick an der Vehlefanzer Mühle eingeladen

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Seit mehr als zwei Wochen beschäftigen wir uns als Zeitung schwerpunktmäßig mit dem Wohlfühlfaktor in Oberkrämer. Bisher ist festzustellen: Die Menschen in der Gemeinde leben größtenteils gerne in ihren Ortsteilen, erfüllen sich den Wunsch nach einem selbstständigen Leben, empfinden ein Heimatgefühl und loben vor allem die gute Nachbarschaft. Doch wir wollen weiter mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ins Gespräch kommen. Gelegenheit dazu gibt es diesen Sonnabend, 22. Juni, in Vehlefanz.

Unsere Zeitung lädt ab 13 Uhr zu einer zweistündigen Leseraktion an den Fuß der historischen Mühle ein. Jeder ist eingeladen. Kommen Sie gerne mit ihren Kindern oder Freunden zu uns. Wenn Ihnen danach ist, können Sie zudem ein kleines Picknick-Gedeck mitbringen. Ansonsten ist für eine kleine Verpflegung, sollte nach dem Mittagessen der Appetit um sich greifen, gesorgt.

Wie schon den kompletten Monat über interessiert uns Ihre Meinung. Wir wollen das Picknick gerne dazu nutzen, um über unsere Zeitung und die Arbeitsabläufe zu informieren. Vor allem aber möchten wir wissen, welche Themen in Oberkrämer Sie gerade beschäftigen. Sind Sie zufrieden mit dem Bildungsangebot in der Gemeinde? Wie sieht es um den Straßenausbau aus? Fahren genug Busse aus den Ortsteilen in umliegende Städte? Fühlen Sie sich von der Politik gut genug vertreten?

Natürlich spielen auch aktuelle Themen eine Rolle. Seit einigen Wochen beherrscht das Schloss Schwante die Schlagzeilen. Mit der neuen Eigentümerin zogen Gerüchte auf, Abgeordnete informierten mitunter unzureichend, weil sie selbst nicht viel mehr wussten. Wie schätzen Sie die Situation ein? Warum ist der öffentliche Schlossweg für Schwante so essentiell, dass eine kurzfristig gegründete Bürgerinitiative aus dem Stand heraus so viel Zuspruch bekommt?

Fragen, die uns interessieren. Offene Ohren haben wir – das sind in dem Fall Redaktionsleiterin Claudia Duda und Redakteur Marco Winkler – auch für alle andere Anliegen, die Ihnen auf den Nägeln brennen. Wie steht es um die Sicherheit für Radfahrer in der Gemeinde? Gibt es besondere Dreckecken? Oberkrämer kürte kürzlich einen Müllberg in Bärenklau als Dreckecke des Monats Mai.

Unser Leser-Picknick darf natürlich auch dazu genutzt werden, die Umgebung etwas zu erkunden. Verknüpfen Sie Ihren Besuch bei uns mit einem Rundgang um den idyllischen Mühlensee. Oder werfen Sie einen Blick in die Bockwindmühle aus dem Jahr 1815. Ein Müller wird vor Ort sein und zur Geschichte informieren. Drei Jahre nachdem die Mühle unter Denkmalschutz gestellt wurde, hatte 1979 der damalige Landkreis Oranienburg das Kulturgut angekauft. Gute zehn Jahre dauerte die anschließende Rekonstruktion.

In der Tourismusinformation Oberkrämer auf dem Mühlengelände gibt es weitere Informationen zur Geschichte des Mühlenwesens. Regionalmanagerin und Müllerin Kerstin Rosen kennt zudem zahlreiche Ausflugstipps in der Region.

Das von unserer Zeitung in Zusammenarbeit mit der Tourismusinfo organisierte Leser-Picknick findet diesen Sonnabend, 22. Juni, von 13 bis 15 Uhr an der Bockwindmühle Vehlefanz statt.