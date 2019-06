Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) Um 15.17 Uhr alarmierte die Kieferorthopädie-Praxis "Gittner+Gittner" im Oderturm die Feuerwehr, weil ihr Geschirrspüler in Flammen stand. "Die gesamte Praxis im dritten Obergeschoss musste evakuiert werden", sagt Brandoberinspektor Ruben Schulz.

Vermutlich war ein Kurzschluss im Geschirrspüler die Brandursache. Fünf Einsatzwagen der Berufs- und ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Stadtmitte rückten zum Einsatzort an, dazu ein Krankenwagen. Die 18 Feuerwehrmänner beseitigten den Brand mit Löschpulver, so dass gegen 16 Uhr der Einsatz zu Ende war. Laut Brandoberinspektor Schulz gab es keine Verletzten. Das Praxis-Team konnte am Nachmittag wieder in ihre Räumlichkeiten."