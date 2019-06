Oberkrämer mit zwei neuen Ortsvorstehern

Bötzows neuer Ortsbeirat: Zur Chefin wurde auf der konstituierenden Sitzung am Donnerstag Mandy Krenz (Mitte) gewählt. Die erste reguläre Sitzung soll am 1. August abgehalten werden. © Foto: Marco Winkler

Marco Winkler

Bötzow/Vehlefanz (MOZ) Oberkrämer hat seit Dienstagabend zwei neue Ortsvorsteher: In Bötzow folgt Mandy Krenz (BfO) auf Günter Franke (Linke), in Vehlefanz der ehemalige Schulleiter und Pensionär Hubert Gediga (69) auf Erika Kaatsch (beide BfO). Damit sind die Ortsvorsteherposten in der Gemeinde fest in BfO-Hand. Die "Bürger für Oberkrämer" stellen den Ortschef neben Vehlefanz und Bötzow noch in Bärenklau (Gundula Klatt), Marwitz (Thomas Nocke), Eichstädt (Dirk Ostendorf) und Schwante (Dirk Jöhling). Lediglich in Neu-Vehlefanz konnte sich Peter Gerlach (parteilos, SPD-Liste) durchsetzen.

Mandy Krenz: Ein Name, der seit mehr als zwei Jahren auftaucht, wenn es um Bürgerengagement in Bötzow geht. Dass die 40-Jährige jetzt Ortsvorsteherin ist, hat sie Bürgermeister Peter Leys (BfO) zu verdanken. Als sie Ende Mai 2018 Kreistagsvertreter nach Marwitz holte, um über die Schulsituation in der Gemeinde zu diskutieren, sprach Leys sie an, ob sie nicht eine politische Laufbahn einschlagen möchte. "Das war der Auslöser", sagt Mandy Krenz, die einen Bürojob in einer Kremmener Haushaltsreinigungsfirma hat. Sich einer großen Partei anschließen? "Das kam nicht infrage, ich möchte meinen eigenen Weg gehen."

Zur Kommunalwahl holte sie die meisten Stimmen (932). In der Sitzung am Donnerstag setzte sie sich gegen Wolfgang Geppert (FWO) durch – mit fünf Stimmen (drei von der BfO, zwei von den neuen AfD-Mitgliedern). Der 51-jährige Polizeibeamte bekam drei Voten, neben seiner eigenen die von Polizeibeamtin Mandy Haefner-Kozinc (FWO) und von Rettungssanitäter-Azubi Merlin Struck (SPD). Verica Graeve-Dietz, einziges CDU-Mitglied, enthielt sich. Mit sechs Stimmen wurde sie anschließend zur stellvertretenden Ortsvorsteherin gewählt. Gegenkandidat Merlin Struck bekam drei Stimmen.

Mandy Krenz’ Themen: "Im Kita-Bereich passiert nicht genug." Selbst mit Sondergenehmigungen reiche der Platz kaum aus. An einer weiterführenden Oberschule sei sie weiter dran. Ein erneutes Gespräch mit Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf sei anberaumt. "Wir müssen das weiter beobachten", sagt Mandy Krenz. Der Ansatz des Landkreises, in Velten Kapazitäten schaffen zu wollen, sei nur ein erster Schritt.