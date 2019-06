Neuer Imagefilm für Libertasschule

OGA

Löwenberg Die Libertasschule in Löwenberg hat einen Imagefilm, erstellt von den Schülern selbst. Der Clip ist im Rahmen einer Medienwerkstatt entstanden, an der Siebt- bis Zehntklässler teilnahmen.

Ermöglicht wurde dieses Projekt durch das Förderprogramm Initiative Sekundarstufe I (INISEK I), dessen Ziele die Förderung der Persönlichkeit und eine bessere Ausbildungsfähigkeit sind. Im Rahmen der Medienwerkstatt wurde daher viel Wert auf die Vermittlung berufsbezogener Fachkenntnisse gelegt. "Wir haben mit den Teilnehmern eine fiktive Werbeagentur gegründet und den Entstehungsprozess des Imagefilms, unter realen Bedingungen, nachvollzogen. Dazu gehörten unter anderem das Kundengespräch, die Ideenfindung und schließlich die Umsetzung des Filmkonzepts", erklärt Projektleiterin Ines John.

Arbeitsgemeinschaften, wie Kochen und Backen oder das kreative Gestalten, aber auch Themen, wie die starke Berufsorientierung und Sportförderung der Schule wurden von den Schülern kreativ in Szene gesetzt. Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf die wichtige Rolle der Schulsozialarbeit gelegt. Jutta Otto, Lehrerin und Koordinatorin für die Berufs- und Studienorientierung, zog ein positives Fazit des Projektverlaufs: "Es steckt sehr viel mehr in unseren Schülern, als sie oft zu zeigen bereit sind. Die meisten sind an dem Projekt gewachsen, sie sind strukturierter und vor allem selbstbewusster geworden. Das ist eine tolle Entwicklung."