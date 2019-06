Trampolin für die Villa Kunterbunt gespendet

Die Kita-Kinder freuen sich über ihr neues Trampolin und nehmen es gleich in Beschlag. © Foto: Marco Winkler

Marco Winkler

Sommerfeld (MOZ) Die Kinder der Kita Villa Kunterbunt in Sommerfeld haben ein neues Spielgerät auf ihrem großzügigen, naturnahen Areal hinter der Einrichtung. Das von einer Fachfirma in den Boden eingelassene, stabile Trampolin ist eine Spende vom Förderverein. 4 000 Euro hätten Anschaffung und Einbau gekostet, sagte der Fördervereinsvorsitzende Ingo Sievers am Mittwoch. Bei Events wie "Kremmen läuft", Kindertag der Feuerwehr und Weihnachtsmarkt im Ort sei dafür gesammelt worden.

"Die Idee hatten die Kinder", sagte Kita-Leiterin Elke Schilling. "Mit dem Spielplatz sind wir dann durch. Wir haben alles, was wir wollten." Hochbeete könnten bald noch hinzukommen. Vieles sei der Stadt und dem Förderverein zu verdanken. "Die Zusammenarbeit funktioniert super", so die Leiterin. "Wir sind rundum zufrieden." Der 60 Mitglieder zählende Förderverein ist für Kita und Schule in Beetz zuständig. "Wir sind eine gute Gemeinschaft", sagt Ingo Sievers. Auch Klassenfahrten werden von den Ehrenamtlichen unterstützt. Zuletzt bekam die Beetzer Schule vom Geld, das der Verein gesammelt hatte, eine Seilrutsche.