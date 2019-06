Gestohlenes Auto aus dem Verkehr gezogen

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Bundespolizisten stellten am Dienstag einen gestohlenen VW auf der A 12 sicher. Gegen 11.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den VW Caddy mit polnischen Kennzeichen an der letzten Anschlussstelle vor der Grenze. Eine Überprüfung der am Wagen angebrachten Kennzeichen ergab, das das Fahrzeug erst vor wenigen Tagen in Berlin gestohlen worden war. Auch ein Blick aufs Zündschloss bestätigte den Diebstahlverdacht – der 62-jährige polnische Fahrer betrieb den Caddy mit einem mechanischen Überdrehwerkzeug. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Hehlerei ein. Die Brandenburger Polizei hat die weitere Bearbeitung des Falls übernommen.