Bewegender Abschied von der Schule

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Verwaltungschefs, aktuelle und ehemalige Lehrer, sogar einige frühere Schüler, deren Klassenlehrer Dr. Uwe Zietmann in den 1980er-Jahren in Marienthal war, waren am Mittwoch gekommen, um den Leiter des Strittmatter-Gymnasiums in den Ruhestand zu verabschieden. Und auch Konstantin Wecker, Herbert Grönemeyer und Reinhard Mey waren präsent – in Gestalt von gesungenen Liedern und verwendeten Zitaten der Laudatoren. Zietmanns Vize Olaf Schwarz, Landrat Ludger Weskamp (SPD), Dr. Matthias Bormeister als Chef des Schulfördervereins und sein Vorgänger Gerhard Gabriel, Gransees Amtsdirektor Frank Stege, Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) und viele weitere zählten dazu.

Seit 1991 war Zietmann Lehrer in Gransee und zunächst stellvertretender Schulleiter, bevor er vor 13 Jahren auf dem Chefsessel Platz nahm. Sichtlich bewegt vernahm er die Dankesworte und Abschiedsgrüße.

Derweil steht fest, wer Zietmanns Nachfolge zu Beginn des neuen Schuljahres übernehmen wird. Alexandra Flaig habe das Bewerbungsverfahren für sich entschieden, informierte Kornelia Schießke vom Staatlichen Schulamt Neuruppin auf Nachfrage. Flaig sei Lehrerin für Englisch und Sozialkunde und verfüge über langjährige Erfahrung im Schulleitungsdienst. Drei Bewerber habe es gegeben. An dem Verfahren sei auch der Landkreis als Träger beteiligt gewesen. Mit diesem gebe es generell eine gute Zusammenarbeit, lobte Schießke.

Alexandra Flaig kommt aus Nordrhein-Westfalen. Bislang war sie stellvertretende Schulleiterin am Gymnasium Herkenrath in Bergisch Gladbach.