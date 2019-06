Heidemarie Ahlers bleibt Alt Ruppins Ortsvorsteherin

Judith Melzer-Voigt

Alt Ruppin (MOZ) Die langjährige Amtsinhaberin Heidemarie Ahlers (SPD) ist am Dienstagabend einstimmig zur Ortsvorsteherin von Alt Ruppin gewählt worden. Eine Überraschung gab es bei der Sitzung aber doch: Christian Wolf, der für die CDU die meisten Stimmen bei der Kommunalwahl geholt hat, verzichtet auf sein Mandat. Auch seine potenziellen Nachrücker Karsten Giese und Manuela Knuth wollten den Platz im Ortsbeirat nicht. Daher ist nur einer der beiden Sitze, die die CDU in Alt Ruppin gewonnen hat, besetzt. Rico Thiedemann hält für die Partei die Stellung.

Christian Wolf hat bei der Kommunalwahl immerhin 327 Stimmen erhalten. Giese kam auf 176, Knuth auf 159. Im Nachgang der ersten Ortsbeirats-Sitzung erklärte Christian Wolf seinen Rückzug damit, dass er mit Firma und Familie stark ausgelastet ist. In der Vergangenheit hat es immer wieder Unstimmigkeiten zwischen Wolf und Amtsinhaberin Ahlers gegeben (wir berichteten). Daher appellierte Heidemarie Ahlers am Dienstag an die anderen Ortsbeiratsmitglieder: "Das, was ich im letzten halben Jahr erlebt habe, möchte ich nie wieder erleben. Wir können Besseres erzielen für Alt Ruppin."

Stellvertreter von Heidemarie Ahlers ist Thomas Schneider (Pro Ruppin) geworden. Dafür war sogar eine Stichwahl nötig, weil er lange gleichauf mit Markus Kaluza (SPD) lag. Gemeinsam mit Annemarie Frank (FDP), Wolfgang Ahlers, Rico Thiedemann (beide SPD) und Thomas Herlitz (Linke) komplettieren sie den neuen Ortsbeirat.