dpa

Frankfurt (Oder) (dpa) Der Brandenburgische Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung und der Stiftung Schloss Neuhardenberg wird am 23. Juni vergeben. Die Künstlerin Christiane Wartenberg erhält den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten des Landes für ihr Lebenswerk. Der Kunstpreis geht an Stephane Leonard (Malerei), Elli Graetz (Grafik), Liz Mields-Kratochwil (Plastik) und Frank Gaudlitz (Fotografie). Cécile Weselowski erhält den Nachwuchsförderpreis für Bildende Kunst von Brandenburgs Kulturministerin.

Der Brandenburgische Kunstpreis wird seit 16 Jahren vergeben. Mehr als 3000 Künstler haben sich in den vergangenen Jahren an der Ausschreibung beteiligt, in diesem Jahr waren es rund 300. Seit acht Jahren wird anlässlich des Kunstpreises zudem ein Förderstipendiumausgelobt.