Ketziner Stadtverordnete mit sachlichem Start

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Mit einer heftigen Kritik von Bürgermeister Bernd Lück an die Verkehrsbehörde begann am Montagabend die konstituierende Sitzung der Ketziner Stadtverordneten. Die bezog sich auf das zeitweilig kräftige Verkehrschaos rund um die Kreuzung nach Falkenrehde, das inzwischen sowohl bei den Einwohnern als auch bei den Verkehrsteilnehmern für Ärger sorgt.

Die Bedenken der Stadt seien von der zuständigen Verkehrsbehörde komplett ignoriert worden, sagte er zum Tagesordnungspunkt Informationen. Eine Woche Sperrung wäre noch zu tolerieren gewesen. Es sollen aber vier sein. Das heißt, dass die Kreuzung bis zum 12 Juli nicht passierbar ist. Die Stadt habe nicht mal die Chance gehabt, die Sperrung in der Öffentlichkeit anzukündigen.

Die erste Sitzung der neu gewählten 18 Stadtverordneten verlief dagegen erfreulich harmonisch. Sie sprachen sich einstimmig dafür aus, den Stadtverordnetenvorsteher und seine Stellvertreter mit offener statt mit der üblichen geheimen Abstimmung zu wählen. Jürgen Tschirch (64, SPD), seit 2000 im Kommunalparlament aktiv, wurde ebenso wie seine Stellvertreter Udo Feist (CDU-Fraktion) und Renate Donat (Die Linke) ohne Gegenstimme und ohne Gegenkandidaten gewählt.

In der Stadtverordnetenversammlung gibt es künftig drei Fraktionen. Die sechs Abgeordneten der SPD arbeiten in der begonnenen Legislaturperiode mit den insgesamt drei Abgeordneten der Freie Wählergemeinschaft Falkenrehde, Freie Wähler für Zachow und den Freien Wählern Tremmen in einer Fraktion zusammen. Sie verfügt mit der Hälfte der Stadtverordneten allerdings nun nicht mehr, wie in der abgelaufenen Wahlperiode, über die absolute Mehrheit. Vorsitzender der Fraktion ist Mathias Reinke.

Eine weitere Fraktion bilden CDU, FDP und Freier Wähler mit vier Abgeordneten. Vorsitzende ist Christel Zimmer. Eine weitere Fraktion bilden Grüne/B90, Bürger und Piraten mit vier Abgeordneten. Vorsitzende ist Ursula Münstermann. Renate Donat (Die Linke) gehört keiner Fraktion an und hätte damit kein Anrecht auf einen Sitz in einem Fachausschuss. Nach Beratung informierte Mathias Reinke, dass die SPD-Fraktion einen Sitz im Finanzausschuss für Renate Donat zur Verfügung stellt. Dem stimmten alle Stadtverordneten einstimmig zu, zumal, wie gesagt wurde, sie in diesem Ausschuss einst schon fünf Jahre aktiv mitarbeitete.

Ein Problem gab es kurzzeitig bei der Wahl des Hauptausschusses, der sich nach der Kommunalverfassung aus sechs Stadtverordneten und dem stimmberechtigten Bürgermeister zusammensetzt. Drei Sitze stehen nach der Konstellation in Ketzin/Havel der SPD-Fraktion zu, die drei weiteren den beiden anderen Fraktionen, die jeweils vier Abgeordnete haben. In diesem Fall ist Losentscheid vorgesehen, nach dem nun die CDU/FDP/Freier Wähler zwei Abgeordnete in den Hauptausschuss entsendet, Grüne, Bürger, Piraten entsprechend einen Abgeordneten. Das wurde mit einer Stimmenthaltung gebilligt. Bürgermeister Lück ist einstimmig als Vorsitzender bestätigt worden.

Weiterhin bestätigten die Abgeordneten mehrheitlich die Bildung von vier Fachausschüssen, in denen die Entscheidungen vorbereitet werden: Finanzen / Bau, Stadtentwicklung, Umwelt, Naturschutz und Verkehr / Wirtschaft, Tourismus und Ordnung / Kultur, Bildung, Soziales, Sport und Gesundheit. Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Tschirch dankte für das ausgesprochene Vertrauen. Es sei für ihm Ansporn für eine offene, faire und konstruktive Zusammenarbeit. Wie Wahlleiterin Ilona Thiele abschließend informierte, habe es gegen die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung keine Einsprüche gegeben. Damit ist sie amtlich gültig und die Abgeordneten können ihre Arbeit aufnehmen.