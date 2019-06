Lothar Eysser soll erneut Vorsitz übernehmen

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Am Montag treten die neuen Stadtverordneten in Erkner zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Keiner der 22, die am 26. Mai das Vertrauen der Bürger erhalten haben, hat das Mandat zurückgegeben, teilte Wahlleiterin Katrin Rusch mit. "Damit sind sie im Amt."

Bei der ersten Sitzung sind zahlreiche personelle und formale Fragen zu klären. Stärkste Fraktion ist weiterhin die SPD mit acht Mitgliedern; sie hat demzufolge das Vorschlagsrecht für den Vorsitzenden. Das soll erneut Lothar Eysser werden, bestätigte Jan Landmann, einer der beiden Fraktionschefs der SPD. Dann ist zu entscheiden, wie viele Stellvertreter es für dieses Amt geben soll. Hintergrund: Künftig gibt es mit den Grünen eine vierte Fraktion statt wie bisher drei. Von jeder Fraktion steht ein Wahlvorschlag auf der Tagesordnung.

Dann geht es um den Haupt- und die Fachausschüsse. Die Linke hatte angeregt, den Bildungs- und Sozialausschuss wegen seiner überlangen Sitzungen in zwei Gremien aufzuteilen, wird diesen Vorschlag aber wahrscheinlich wieder zurückziehen, wie ihre stellvertretende Fraktionsvorsitzende Elvira Strauß mitteilte. Grund: Es bindet zu viel Kapazitäten bei den Stadtverordneten.

Bei der SPD stößt der Vorschlag ohnehin auf wenig Gegenliebe, wie Landmann sagte. Die Sozialdemokraten wollen gern wieder den Stadtentwicklungsausschuss übernehmen. "Der liegt uns am Herzen", so Landmann. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Bürgersaal.