AfD wird im Stadtparlament nicht ausgegrenzt

Von Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit saloppen Worten eröffnete Alterspräsident Lutz-Peter Schönrock die neue Legislaturperiode des Hennigsdorfer Stadtparlaments.

"Ich möchte alle begrüßen in dieser Runde, vor allem die Frischlinge, wie der Waidmann sagt." Es waren launige Worte, mit denen Lutz-Peter Schönrock (Unabhängige) als Alterspräsident des Hennigsdorfer Stadtparlaments die neue Legislaturperiode eröffnete. "Hier sagt man wohl eher Neulinge", fügte er seiner saloppen Begrüßung hinzu. Schönrock ignorierte auch nicht, dass erstmals fünf von den Hennigsdorfern gewählte AfD-Abgeordnete im Halbrund des Parlamentssaals sitzen: "Ich hoffe, mit der neu zu uns gestoßenen Fraktion, die für uns völliges Neuland ist, eine gute, ehrliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit herstellen zu können."

Zumindest in dieser ersten Sitzung, in der es nicht um Sachthemen, sondern um die Besetzung von Posten und Ausschüssen ging, kam es zu keiner Konfrontation zwischen der AfD und den anderen Fraktionen. Als sich der Sozialdemokrat Frank Schönfeld um das Amt des Stadtverordnetenvorstehers bewarb, gab es von keiner Seite eine Gegenkandidatur. Doch das Abstimmungsergebnis überraschte dann schon. Alle 30 anwesenden Abgeordneten gaben dem SPD-Mann, der bereits Erfahrungen auf dem Stuhl des Vorstehers hat, ihre Stimme. Damit hatte ihn auch die gesamte AfD-Fraktion unterstützt.

Da die AfD bei der Wahl am 26. Mai nach der SPD mit 16,2 Prozent die meisten Stimmen erhalten hatte, wollte die Fraktion dieses Ergebnis offensichtlich auch im Parlamentsvorstand berücksichtigt sehen. Als es um die Wahl von Schönfelds Stellvertreter ging, stellte die AfD Gunnar Berndt auf. Der 62-jährige Familienvater stellte sich als Ruheständler und ehemaliger Dienststellenleiter der Polizei im Berliner Regierungsviertel vor. Doch gegen Bastian Klebauschke (CDU) hatte er in geheimer Abstimmung keine Chance. Die sieben Stimmen für Berndt zeigten allerdings, dass die AfD im Hennigsdorfer Parlament nicht grundsätzlich ausgegrenzt wird. Zwei Abgeordnete anderer Fraktionen votierten für ihn. Das wiederholte sich mit demselben Ergebnis auch, als er sich vergeblich um die zweite Stellvertreter-Position bewarb. Hier unterlag er Clemens Rostock (Grüne).

Es gab an diesem Montag ein weiteres Indiz, dass die AfD nicht automatisch in die Rolle des geächteten Außenseiters und politischen Märtyrers gedrängt wird. Als es darum ging, den letzten Sitz im Hauptausschuss zwischen CDU und AfD per Losentscheid zu vergeben, sagte Fraktionschef Dr. Dietmar Buchberger: "Wir verzichten zugunsten der CDU." Eine Weile später sollte wieder das Los entscheiden. Diesmal ging es darum, ob die CDU oder die AfD als Erste aussuchen kann, welchen Fachausschuss sie leiten wollen. Diesmal verkündete CDU-Fraktionschef Werner Scheeren, der AfD den Vortritt zu lassen: "Wir verzichten auf das Losrecht."

Erst am Dienstag stellte sich heraus, dass neben Erik-Jonas Naujoks (FDP) mit Dorena Voss (Linke) noch eine weitere Abgeordnete ihr Mandat nicht angenommen hat. "Wegen ihrer steigenden Verpflichtungen als Lehrerin in Zehdenick ist ihr das nicht möglich", informierte Fraktionschefin Ursula Degner über Voss’ Schritt. Stattdessen wird Olaf Scholtissek die Fraktion komplettieren.

Nach der Premierensitzung gehen die Abgeordneten in die Sommerpause. Wenn sich das Stadtparlament am 21. August trifft, wird es wieder um Sachthemen gehen.