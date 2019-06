Konrektorin Birgit Hein nach 31 Jahren verabschiedet

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Nach 40 Jahren Schuldienst, davon 31 Jahre als Konrektorin der Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule in Hohen Neuendorf, ist Birgit Hein am letzten Schultag vom Kollegium in den Ruhestand verabschiedet worden. Nachfolgerin ist Christin-Dennise Heisters. Kollegen und Schulleiterin Katharina Schlumm dankten der 62-Jährigen für ihr Jahrzehnte langes Engagement.

Die Friedrichsthalerin musste in dieser Zeit nicht nur drei Umzüge organisieren, sondern auch die Schule von der Schließung bewahren, als sie mehrere Jahre kommissarische Leiterin war. "Das war nicht immer leicht." Wie in jedem Jahr schenkte sie allen Lehrerinnen und Lehrern nach Schuljahresabschluss eine Rose. Jetzt freut sie sich, nichts mehr mit der Bürokratie zu tun zu haben und auf die frei verfügbare Zeit.

Ebenfalls in den Ruhestand ging am Mittwoch die Deutsch- und Englisch-Lehrerin Dagmar Däumel.