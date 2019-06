Wilde neuer Ortsvorsteher in Sachsenhausen

prb-IMG_0781 Sachsenhausen. Burkhard Wilde (rechts) ist neuer Ortsvorsteher in Sachsenhausen. Sechs der acht anwesenden neuen Ortsbeiratsmitglieder stimmten am Dienstagabend in geheimer Wahl für den 64-Jährigen. Sein Gegenkandidat, Jörg Lagatz (FWO), als Kommunalpolitik-Neuling konnte sich nicht durchsetzen. Wilde, der als SPD-Mann für das Bürgerbündnis pro Sachsenhausen angetreten ist und die meisten Stimmen (776) für den Ortsteil bei Kommunalwahl am 26. Mai erhalten hatte, nahm die Wahl an und versprach, Politik für Sachsenhausen zu machen, unabhängig von parteipolitischen Interessen, einfach „für unsere Bürgerinnern und Bürger“. Genau dies legte Jürgen Wruck, (links) der bisherige Ortsvorsteher seinem Nachfolger ans Herz. Er überreichte ihm neben einem Blumenstrauß einen Spruch Fontanes, der empfiehlt, den Menschen zuzuhören und sie zu beobachten, dann wisse er was die Sachsenhausener wollen. Einen Blumenstrauß erhielt auch Nicole Fienke. Die Architektin bleibt stellvertretende Ortsbürgermeisterin. Sie wird Burkhard Wilde unterstützen, der die Ortsarbeit auf noch breitere Schultern verteilen möchte. „Eine Ein-Mann-Show-“ will und brauche ich nicht und kann alleine gar nicht alles leisten, was in unserem Ort ansteht“, sagte er. Tagen wird der Ortsbeirat jetzt voraussichtlich alles sechs Wochen Donnerstag um 19 Uhr in den Räumen im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Sachsenhausen an der Granseer Chaussee. Gäste sind gern gesehen. Foto Antje Jusepeitis 18. Juni 2019 © Foto: Antje Jusepeitis