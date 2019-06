Katholische Gemeinde schließt Kita in Hennigsdorf

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Die katholische Kirchengemeinde in Hennigsdorf will ihren 1931 gegründeten Kindergarten zum 31. Juli schließen. Die Elternvertretung und das Personal erfuhren dies am Montag von Pfarrvikar Johannes Schaan. Laut Kirchenvorstands-Mitglied Helmut Jilg wurde der Beschluss zur Schließung nicht einstimmig gefasst.

Die Eltern der derzeit 42 betreuten Kinder wurden am Dienstag durch die Elternvertretung informiert, bestätigte Mitglied Saskia Ewald. Der Pfarrer wolle die Eltern erst kommende Woche per Brief informieren, nach ihrer Kenntnis mit inliegender Kündigung. "Wir sind sehr geschockt, wie ein kirchlicher Träger mit seiner Verantwortung gegenüber Kindern, Eltern und Mitarbeitern umgeht", sagt sie.

Vonseiten der Stadt wurde bestätigt, vor 14 Tagen von der Gemeinde informiert worden zu sein. "Die Stadt bedauert die Schließung der traditionsreichen Kita. Wir sehen uns in der Verantwortung zu helfen", teilte Rathaussprecherin Ilona Möser mit. Betroffen sind 29 Hennigsdorfer Kinder, für die Plätze in städtischen Kitas gesucht werden. "Betroffene sollten sich umgehend beim Fachdienst Kita melden", appelliert sie. Weitere acht Kinder kommen aus Velten und Oberkrämer.

Pfarrer Johannes Schaan war am Mittwoch nicht zu erreichen. Daher bleiben die Gründe für die Schließung unklar. Auch Elternsprecherin Saskia Ewald wurden offiziell keine Gründe genannt. Sie vermutet: "Die Gemeinde als Träger, die den Kindergarten ehrenamtlich betreibt, ist wohl mit der Aufgabe überfordert." Ähnlich argumentiert auch Thomas Gleißner, Sprecher des Caritasverbands des Berliner Erzbistums: "Es haben sich Probleme aufgebaut, mit denen sie nicht klarkommen." Dazu zählt auch, dass die Kita-Leitung seit 2018 nicht besetzt ist.

Ein Weg zur Rettung steht aber noch offen. "Wir als Caritas sind bereit, die Kita zu übernehmen", versichert Gleißner. Weshalb die Gemeinde das Angebot bislang ausgeschlagen hat, konnte er nicht sagen. Heute soll es nochmals ein Gespräch zwischen dem Pfarrer und der Caritas geben. Gleißner: "Da werden wir das Angebot erneuern."