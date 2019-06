Brandopfer aus Birkenwerder sucht dringend eine Wohnung

Claudia Duda

Birkenwerder (MOZ) Bei einem Brand in Birkenwerder hat die 53-Jährige Christina L. alles verloren. Jetzt sucht sie dringend eine Wohnung.

Zuerst klingt es wie Hagelkörner. "Mein Freund hat gefragt: Was ist denn das?" Sekunden später springen Christina L. und ihr Freund aus dem Fenster. Da steht ihr gemietetes Holzhaus schon lichterloh in Flammen. Die Balken knacken und verursachen das klackende Geräusch. Eigentlich will die 53-Jährige nochmal zurück, um ihr Handy zu holen – aber da ist wegen des Qualmes schon kein Durchkommen mehr. Jetzt hat die Mitarbeiterin im Pflegedienst nichts mehr. Gar nichts.

"Ich konnte mein Leben retten, dafür bin ich dankbar. Drei Minuten später wäre es vielleicht schon zu spät gewesen", sagt sie. Immer wieder muss sie inne halten, weil die Tränen kommen. Es ist mitten in der Nacht – am Freitag vergangener Woche – als der Brand in der Straße "Im Fuchsbau" ausbricht. "Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte", erklärt sie. Nachbarn rufen die Feuerwehr. Junge Leute, die vorbeikommen, helfen mit Socken aus, denn Christina L. und ihr Freund haben nur die Nachtwäsche an. "Ich bin total dankbar, dass die Menschen so hilfsbereit waren." Ein besonderer Dank gilt auch der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Hitze, die durch den Brand entsteht, ist gnadenlos. Vier Tage später schaut sich Christina L. das Ausmaß des Schadens an. Sogar das Metallregal im Bad ist geschmolzen. Papiere, Führerschein und Bankkarten sind vernichtet, auch der Autoschlüssel ist weg. Ihr geliebtes Gefährt ist nicht zu öffnen. Es ist nicht klar, ob es noch fahrtüchtig ist, denn die Hitze des Feuers hat auch Gegenstände in der Nähe des Hauses schmelzen lassen. Die Mutter zweier erwachsener Kinder hat neue Passbilder gemacht, um neue Papiere zu beantragen. "Solche Augenringe hatte ich noch nie – ich habe mich selbst nicht wieder erkannt." Auch durch den Ort mag sie nur mit Sonnenbrille oder Basecap gehen, um nicht erkannt und angesprochen zu werden. Das Foto, das wir zur Veröffentlichung raussuchen, ist vor dem Brand aufgenommen. Wir sollen es verfremden, den Namen nicht voll nennen.

Jetzt ist Christina L. obdachlos. Sie hat nur noch die Kleidung, die sie am Leib trug. Unterschlupf hat sie bei ihrer Freundin Jacqueline gefunden, die auch die Hilfe organisiert und managt. Bürgermeister Stephan Zimniok hat einen Spendenaufruf gestartet. Was sie jetzt am dringendsten braucht, ist eine neue Wohnung. "wenn man nichts mehr hat, ist das so bitter. Ich würde so gern in Birkenwerder oder in der Umgebung bleiben", sagt die gebürtige Hohen Neuendorferin.

Unsere Zeitung möchte bei der Suche helfen. Wer weiß, wo es eine kleine Wohnung im Umkreis zu mieten gibt, kann sich in der Redaktion unter 03301 596322 melden. Oder per Mail: lokales@oranienburger-generalanzeiger.de