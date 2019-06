Grimm im Amt bestätigt

Jürgen Liebezeit

Mühlenbecker Land (MOZ) Der Schönfließer SPD-Politiker Harald Grimm ist am Mittwochabend ohne Gegenkandidaten erneut zum Vorsitzenden der Gemeindevertretung (GVT) im Mühlenbecker Land gewählt worden. Er erhielt auf der konstituierenden Sitzung im Schildower Bürgersaal in der geheimem Wahl 15 Ja-Stimmen bei drei Gegenstimmen und vier Enthaltungen. Seine Stellvertreter sind Katja Behrendt-Didszun (CDU; (19 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen, eine Enthaltung) und Dr. Barbara Jockel (Freie Wähler; 19-3-0)).

Der vermutlich älteste Gemeindevertreter in den S-Bahn-Gemeinden, Gerhard Peter (SPD), eröffnete die erste Sitzung des neuen Parlaments und schwor in seiner gut 30-minütigen Rede die Lokalpolitiker darauf ein, im fairen Umgang untereinander mit wechselnden Mehrheiten zu guten Kompromissen für die Kommune zu kommen. Denn keine Fraktion hat eine Mehrheit. Dabei mahnte er an, die Bürger bei der Meinungsbildung einzubinden, "aber nicht mit inhaltsleeren Floskeln". Er zeigte sich zufrieden, dass weder die NPD, die noch in der vergangenen Legislaturperiode in der GVT saß, noch die AfD im Gemeinderat vertreten sind. Beide Parteien traten im Mühlenbecker Land allerdings auch nicht an.

Stärkste Kraft in der GVT ist die SPD mit sechs Mandaten. Es folgen CDU (5), Freie Wähler (4), Bündnis90/Die Grünen (3), Linke (2), FDP (1) und Aktionsgemeinschaft Mühlenbecker Land (1).