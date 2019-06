Schwarzer Peter

Berlin (MOZ) Keine Frage: Es ist mehr als berechtigt, wenn gerade in der Altenpflege die Beschäftigten mehr Geld bekommen.

Ob nun per Tarifvertrag oder Mindestlohnerhöhung. Doch so überfällig das für die Arbeit der Pflegekräfte und die Attraktivität des Berufes auch ist: Als Folge müssen die Heimbewohner immer mehr aus der eigenen Tasche zuzahlen. Wenn dort kein Geld ist, ist die Sozialhilfe am Zug. Denn die Pflegeversicherung ist nur eine Teilkostenversicherung. Sie übernimmt einen festen Betrag, was darüber hinaus geht, tragen die Betroffenen.

Wie man die Bezahlbarkeit der Heimplätze sichert und verhindert, dass noch mehr Bewohner in die Sozialhilfe fallen, wird denn auch kontrovers diskutiert. Die Pflegekassen haben gerade auf die Bundesländer gezeigt. Weil die sich darum drücken, entgegen einstiger Zusagen die Investitionskosten der Heime zu übernehmen. Weshalb diese, im Schnitt mehr als 400 Euro monatlich, den Betroffenen aufgebürdet werden.

Fiele das weg, gäbe es mehr finanzielle Luft. Ernsthaft zu erwarten ist das aber wohl nicht. Erst recht dürfte es die generelle Deckelung der Eigenanteile, die der Hamburger Senat ins Spiel gebracht hatte, auf absehbare Zeit nicht geben. Das ginge ja nur mit einem Milliardenzuschuss des Bundes.

Statt über einzelne Stellschrauben zu reden, wäre eine Debatte sinnvoll, ob es nicht eine grundlegende Neuausrichtung geben sollte. Es entspräche ja dem deutschen Sozialstaatssystem, auch in der Pflege eine Vollversicherung zu installieren. Das aber ginge ins Geld. Gewaltig. Und für alle. Bis das entschieden ist, liegt der Schwarze Peter bei den Heimbewohnern. Mit jeder Lohnerhöhung für die Pflegekräfte aufs Neue.