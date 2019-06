CDU-Kandidat übernimmt Vorsitz des Kreistages

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Satzungsgemäß hatte der älteste gewählte Kreistagsabgeordnete am Mittwoch die Aufgabe, die konstituierende Sitzung so lange zu führen, bis ein neuer Vorsitzender gewählt ist. Wolfgang Klinkers (AfD) hatte mit 73 Jahren aber nur eine kurze Vorstellung. Denn Dr. Wolfgang Krüger wurde auf Vorschlag der CDU mit 41 Ja-Stimmen bei neun Nein-Stimmen und vier Enthaltungen mit großer Mehrheit geheim gewählt. Krüger will sein neues Amt mit "Respekt und Achtung" ausüben, wie er betonte, und mahnte alle Abgeordnete: "Uns sollte das Wohl des Landkreises leiten!" Zu seinem ersten Stellvertreter wurde Frank Schönfeld von der SPD geheim mit 47 Ja-Stimmen gewählt.

Stichwahlen für Stellvertreter

Für den zweiten Stellvertreter gab es drei Kandidaten: Petra Bajorat-Kollegger (Grüne), auf Vorschlag der FDP Karl-Dietmar Plentz (BfO) sowie Elke Knorr (AfD), die allerdings erkrankt fehlte. Wieder wurde geheim abgestimmt. Es ging in die Stichwahl. Bajorat-Kollegger erhielt in der ersten 25 Stimmen, Plentz 15 und Knorr 11 Stimmen. In der Stichwahl setzte sich die grüne Kandidatin mit 29 Stimmen gegen Plentz (21) durch. Das gleiche Prozedere gab es dann für den dritten Stellvertreterposten. Erneut wurden Knorr und Plentz ins Rennen geschickt, aber auch Jutta Franz-Reichel (Linke). Wieder musste die Stichwahl entscheiden, weil es keine Mehrheiten gab. Franz-Reichel kam auf 27, Knorr auf 13 und Plentz auf 11 Stimmen. Am Ende erhielt Jutta Franz-Reichel 36 Stimmen und Knorr immerhin 14 Stimmen, sieben Stimmen mehr als die AfD Abgeordnete hat.