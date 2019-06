Titanen von Schönfeld üben fürs Rennen

Kerstin Ewald

Schönfeld (MOZ) Den Kaltblütern des Reiterhofs Dahme in Schönfeld stehen anstrengende Tage bevor. Sie trainieren für das große und bekannte Brandenburger Kalblutrennen in Brück – "Titanen der Rennbahn". Acht Helfer packten am Dienstag mit an, um die Tiere im Achtspänner anzuschirren. Fast eine Stunde dauert es, bis alle Kaltblüter ordentlich stehen – eine Geduldsprobe für Tiere und Menschen. Dann ging es im Sonnenuntergang erst einmal eine Runde um den Schönfelder Dorfteich, später wurde auf der Koppel weiter geübt. "Wir trainieren gerade fast täglich", erklärt Kathrin Dahme vom Reiterhof, "aber nicht immer spannen wir alle acht Pferde an." Noch bis Ende Juni haben die Rösser und Wagenlenker Zeit, sich auf das große und bekannte Brandenburger Kaltblutrennen vorzubereiten.

Pferdefans aus ganz Europa

Drei Tage lang werden die Veranstalter bei dem Großereignis "Titanen der Rennbahn" in Brück wieder alle Register ziehen. Brück liegt rund 50 Kilometer südlich von Berlin. Bei Wettkampfarten wie beispielsweise einem Römerwagenrennen, bei Wild-West-Einlagen sowie bei mehreren Tanzveranstaltungen können sich die Besucher in Brück verlustieren. Sogar ein Pferdegottesdienst findet statt. Der Zucht- und Sportverein Brück organisiert nun zum 18. Mal das riesige Familienfest namens "Titanen der Rennbahn". Es treffen sich dabei nicht nur passionierte Pferdefans. 20 000 Schaulustige aus ganz Europa ließen sich nach Veranstalterangaben im vergangenen Jahr vom teils spektakulären Programm anlocken. Jedes Jahr geben sich die Veranstalter um Burkhard und Thomas Haseloff ein Motto. Dieses Jahr wollen sie sich historisch mit dem Pferd als Nutztier des Menschen auseinandersetzen.

Die Pferdefreunde aus Schönfeld werden in Brück beim Acht-Spänner-Formationsfahren am Sonntag, 30. Juni, antreten.