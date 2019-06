Kundgebung für fairen Wandel

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Auch aus Eisenhüttenstadt werden am 29. Juni mehrere Busse nach Berlin zu einer deutschlandweiten Großkundgebung fahren, zu der die IG Metall aufgerufen hat. Angesichts eines tiefgreifenden Umbruchs durch Klimawandel, Globalisierung und Digitalisierung will die IG Metall ein Zeichen für einen sozialen, ökologischen und demokratischen Wandel setzen.

"Wir wollen, dass die Veränderungen fair ablaufen. Aus technologischem Fortschritt muss sozialer und ökologischer Fortschritt werden. Es geht um sichere und zukunftsfähige Beschäftigung. Und es geht um die Zukunft der nächsten Generationen", sagte Peter Ernsdorf, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ostbrandenburg.

Auch mehrere Tausend junge Metaller werden in einem eigenen Demonstrationszug vom Roten Rathaus zum Brandenburger Tor ziehen und dabei mit Aktionen zu Ökologie, Ausbildung und Arbeitszeit ihrer Forderung nach einer gerechten Transformation Nachdruck verleihen. Auf der Kundgebung sprechen unter anderem auch Repräsentanten von Umwelt- und Sozialverbänden. Die IG Metall stellt Busse von Eisenhüttenstadt zur Kundgebung nach Berlin am 29. Juni zur Verfügung. Los geht es um 8 Uhr vom Busbahnhof in Eisenhüttenstadt. Die Teilnehmer erhalten Lunchpakete und T-Shirts.

Anmeldungen zur Teilnahme können unter der Telefonnummer 03364 372691 erfolgen.