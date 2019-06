Brandstifter gehen um

MOZ

Eberswalde In zwei Fällen von schwerer Brandstiftung ermittelt die Polizei in Eberswalde. Am frühen Mittwochmorgen brannte im Flur eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zum Schwärzesee ein Kinderwagen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Menschen wurden nicht verletzt, das Haus musste nicht evakuiert werden. Bereits am Dienstag hatte es in derselben Straße schon einmal gebrannt. In einem anderen Mehrfamilienhaus stand am Nachmittag ein Mieterkeller in Flammen. Auch in diesem Fall wurde niemand verletzt. Bei der Fahndung nach den Brandstiftern hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Wer an beiden Tagen etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Inspektion Barnim unter Tel. 03338 3610 zu melden.