Ferienmusicals auf der Odertalbühne

Sandra Kobelt

Schwedt Was tun in den Sommerferien? Die Uckermärkischen Bühnen sorgen mit Theaterführungen und Familienstücken auf der Freilichtbühne für Ferienspaß.

Am 25. Juni um 10 Uhr wird eine Theaterführung mit Blick hinter die Kulissen speziell für Kinder angeboten. Am Tag darauf um 10 Uhr steht ein Bühnen-Klassiker auf dem Open-Air-Programm der Odertalbühne: Max und Moritz mit ihren Lausbubenstreichen. Am 27. Juni um 10 Uhr wird auf der Odertalbühne "Oh, wie schön ist Panama" gespielt.

Für die Größeren wird am 27. Juni um 19:30 Uhr im Foyer des Kleinen Hauses das Jugendstück "Kurze Geschichte meines erfolgreichen Scheiterns" mit Michael Kuczynski aufgeführt. Dessen Monolog erzählt die Geschichte eines Jugendlichen mit deutschen und polnischen Wurzeln, der nach der Trennung seiner Eltern sein Zuhause verlässt und nach einer Chance im Leben sucht. Ein Stück über große Talente, Zerrissenheit und Liebe.