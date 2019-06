Hurra! Und ab in die Ferien!

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Endlich Ferien! An der Gesamtschule Talsand in Schwedt, der größten in der Uckermark, erhielten am Mittwoch Hunderte Kinder ihre Zeugnisse.

In der Talsandschule lernen 730 Schüler unter einem Dach. Sie werden von 60 Lehrern unterrichtet. Dazu kommen noch die 80 Schüler und sechs Lehrer vom zweiten Bildungsweg. Dieses Schuljahr war wegen das frühen Ferienbeginns übrigens zwei Wochen kürzer als das folgende. Bereits vor einigen Tagen haben die 57 Abiturienten und die 112 Zehntklässler ihre Zeugnisse bekommen und sind danach sofort in die Ferien gedüst. "Wir hatten einen guten Abiturjahrgang", sagt Schulleiter Hartmut Zimmermann. Notendurchschnitt 2,36. Besser als im Vorjahr. Auf neun Schülerzeugnissen stand eine 1 vor dem Komma der Durchschnittsnote.

Die polnische Schülerin Karolina Swendrowska hatte mit einem Notendurchschnitt von 1,3 das beste Abiturzeugnis der gesamten Schule. Außerdem schaffte sie in allen Prüfungen die Note 1. Schwedter kennen vielleicht ihre Bilder und Zeichnungen von einer Ausstellung im Oder-Center vor einiger Zeit. Die polnische Schülerin erhielt auch das Greifenstipendium. Gestiftet wird es jedes Jahr von Familie Rambow aus Berlin. Der Mann wurde in Gryfino geboren. Das Stipendium soll einem Abiturienten mit polnischem Bezug für solide schulische Leistungen und hohes soziales Engagement zugute kommen. Es ist für zwei Semester mit jeweils 1000 Euro dotiert.

Pro Klassenstufe lernen über das 2004 in Schwedt etablierte deutsch-polnische Schulprojekt im Schnitt vier junge Polen an der Talsandschule. Anfangs waren es noch 25. Über einen Exzellenzpreis der PCK Raffinerie freute sich Alex Opitz. PCK würdigt damit uckermarkweit insgesamt nur Schüler, die hervorragende Lernergebnisse auf naturwissenschaftlichem Gebiet haben und sich gesellschaftlich oder sozial in einem hohen Maß engagieren.

Ein Wunsch für das neue Schuljahr? Hartmut Zimmermann: "Wir brauchen für die Cafeteria einen neuen Caterer."