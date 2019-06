Theatersommer startet in die neue Saison

Ulrike Gawande

Netzeband (MOZ) Mit dem Kultstück "Unter dem Milchwald" beginnt am Freitag, 21. Juni, der Theatersommer Netzband. Seit 2018 ist Susanne Moehrcke für die Wiederaufnahme zuständig.

Über den Aufruf "Wer hat Lust mitzumachen?" kam Susanne Moehrcke 1995 zum Theatersommer Netzeband. Gesucht wurden damals kreative Bürger, die Lust hatten, unter Anleitung des 2003 verstorbenen Bühnenbildners Jürgen Heidenreich Puppenköpfe zu bauen. Diese wurden benötigt, um ab 1996 das Stück "Unter dem Milchwald" des walisischen Autors Dylan Thomas im Gutspark unterhalb der Temnitzkirche aufzuführen.

Außer ihr kamen vor 24 Jahren auch noch andere Interessierte von jung bis alt aus den umliegenden Dörfern, berichtet die 52-Jährige. Doch bevor aus Pappmaché, mithilfe von Luftballons, Zeitungspapier, Kleister und Wasser, die ersten Puppenköpfe entstanden, las Heidenreich aus dem Werk, das 1953 als Bühnenlesung in New York und als Hörspiel der BBC 1954 Premiere hatte. Er stellte das Stück vor, dessen Handlung sich auf einen einzigen Tag in dem walisischen Küstenort Laugharne – im Stück Llaregubb – konzentriert. Hauptpersonen sind dessen Bewohner mit all ihren Träumen, Trieben, Phantasien und Lastern, die in Netzband von 53 überlebensgroßen, expressiven Figuren dargestellt werden, während der Text des Stückes als Hörspiel erklingt, das ebenfalls 1995 aufgenommen wurde.

Den Figuren Leben einhauchen

"Es ging ganz unschuldig los", so Moehrcke, die 2019 im zweiten Jahr für die Wiederaufnahme des Kultstückes verantwortlich ist. Sie erinnert sich noch gut an die Anfänge, als den ersten Figuren Leben eingehaucht wurde. "Wir haben begonnen einen Kopf zu machen und dann sagte uns Jürgen Heidenreich, dass könnte doch die oder der werden." Mit alten Kleidern, Stoffen, Körben, Lampenschirmen und anderen Utensilien, die jeder von zuhause mitbrachte, entstanden so über den Winter hinweg die charakteristischen Figuren des Stückes. "Nichts war akkurat, jeder hat das mitgebracht, was passen könnte." Bis heute werden diese ausdrucksstarken Hauptdarsteller jedes Frühjahr liebevoll ausgebessert und für die neue Saison wieder fit gemacht. Mal fehle eine Hand, dann müsse ein Kopf ausgedellt oder ein gerissenes Kleidungsstück geflickt werden, so Susanne Moehrcke.

Doch Moehrcke wirbelt nicht nur hinter den Kulissen – "Ich muss gucken, dass alles läuft und die Leute zusammentrommeln." – und bereitet neue Mitwirkende auf ihre Teilnahme vor, sondern spielt auch im Stück mit. Je drei bis vier Puppen werden von insgesamt 14 Mitspielern aus Netzeband, Frankendorf, Katerbow, Neuruppin und Berlin geführt. An langen Stöcken. Und das ist die große Kunst. "Die Figuren leben, sie müssen gerade gehalten werden. Wenn man sie schräg hält, ist der Zauber weg", verrät die Mutter von vier Kindern. Abends merke man dann schon mal die Schultern und die Muskulatur.

Eins werden mit der Figur

Zum einen stellt Moehrcke Mr. Waldo dar. Ein großer, dicker stapfender Mann, der keinen Bierkrug verschmäht. "Man muss eins werden mit der Figur. Die Bewegungen müssen wegen der wenigen Lichtwechsel präzise, sparsam, aber charakteristisch und deutlich sein." Ein akribischer Plan sorgt seit 23 Jahren dafür, dass alles funktioniert und keine Figur ihren Einsatz verpasst. So ist "Mae Rose Cottage gerade erst süße 17 und wurde noch niemals geküsst". Ein völlig anderes Spiel muss die 51-Jährige Moehrcke auf die Bühne bringen.

Kokett und fein wird es, wenn Mrs. Dai Brot II "unwiderstehlich im seidigen, scharlachroten Unterrock, der die Knie freilässt – schmuddelige, hübsche Knie" auf der Bildfläche erscheint. "Wenn man in den Proben sitzt, ist das Stück wieder da. Mit jedem Mal, mit dem ich den Text höre, wird er schöner, blumiger, schräger. Den hört man sich nicht über." Und Nervosität kennt Susanne Moehrcke nicht. "Ich bin nur maximal nervös wegen des Wetters."