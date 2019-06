Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Wegen Bauarbeiten gibt es im gesamten Juli erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 96 in Birkenwerder.

Der Trinkwasserversorger Wasser Nord erneuert zwischen Werder und Briese im östlichen Gehwegbereich eine Trinkwasserleitung. Außerdem wird die straßenquerende Trinkwasserleitung in Höhe der Straße Am Werder erneuert. Die Arbeiten sind vom 1. bis 30. Juli geplant. In dieser Zeit ist der Geh- und Radweg gesperrt. Zeitweise erfolgt auch eine halbseitige Sperrung der Bundesstraße. Dann regeln Ampeln den Verkehr.