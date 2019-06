Preise für besondere Leistungen

Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Überdurchschnittliche Leistungen haben Schüler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums bei internationalen Mathematik und Englisch-Wettbewerben errungen. Dafür sind Cenk, Lucas, Maya, Maximilian, Noah, Tim und Kyra (von links) am letzten Schultag in der Aula des Gymnasiums gewürdigt worden. Sie bekamen Urkunden und Präsente. Besonders hob Lehrerin Stefanie du Bois Maya Miyata (3. v. l., Klasse 8.2) hervor. Sie wurde beim Englisch-Wettbewerb "Big Challenge 2019" in ihrer Jahrgangsstufe Siegerin im Land Brandenburg und Fünfte bundesweit. Mit 341 Punkten lag sie weit über dem Bundesdurchschnitt von 217 und 186 landesweit. Neben dem Bundespokal bekam sie Präsente