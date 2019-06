Nach der Zeugnisausgabe ruft der Strand

Manja Wilde, Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit seinen Filzstiften ist Niclas schon am Meer. Dunkelblaues Wasser, knallgelber Strand, ein kleiner Junge mit Eiswaffel und zwei Kinder mit einem Ball hat der Zehnjährige auf ein Blatt Papier gemalt. Doch das muss nun erst mal warten. Eine wichtige Sache fehlt noch vor den großen Ferien: die Zeugnisausgabe. Silke Gläßer lässt einen feinen Klang ertönen, dann wird es ganz leise in der Klasse 3a der Sigmund-Jähn-Grundschule.

Mandy Theek, René Engelmann und andere Eltern haben sich an den Rand gesetzt, um den wichtigen Moment mit ihren Kindern zu teilen. Und außerdem ist es das letzte Mal, dass die Lehrerin Niclas und den anderen ihre Notenblätter überreicht, einigen Schülern sagt, dass sie deren Hilfsbereitschaft bewundert, anderen, dass aus der Zwei in Mathe noch eine Eins werden kann. Nach den Ferien übernimmt Silke Gläßer eine neue Klasse.

Niclas ist mit seinem Zeugnis zufrieden. "Diesmal haben sie sogar ein Foto von mir an die Wand gemacht, weil ich mich so verbessert habe", sagt der Junge stolz. Jetzt freut er sich erst mal auf seine Urlaubsreise nach Tschechien, später soll es noch an die Ostsee gehen.

"Wir fahren erst mal in unseren Garten an der Spree, in Berkenbrück", verrät Nancy Herrmann, die ihre Tochter Chayenne zur Zeugnisausgabe begleitet hat. Später soll es noch an die Ostsee gehen. Lea (9) und ihre Mama Sanada Buchwald freuen sich auf eine Reise nach Lettland. Die Unterkünfte hat die Fürstenwalderin längst gebucht.

Wer nicht so früh dran war, dem hilft bei der Suche nach Urlaubsschnäppchen jetzt nur noch Glück. Viel zu kurzfristig seien Buchungen zum jetzigen Zeitpunkt und daher auch nicht mehr preiswert, heißt es aus dem DER Reisebüro in der Fürstengalerie. Andreas Forchheim vom Reisebüro Touristic Center in der Feldstraße sieht nur eine Chance für Kurzentschlossene: Mallorca. "Das ist das einzige, wo es noch einige Flüge gibt und Kapazitäten bei den Hotels", sagt er. Weil andere Ziele lange preiswerter waren und gebucht wurden, gebe es für die spanische Insel nun Sonderangebote.

Ferienfahrten der Jugendclubs

Ferienreisen unternehmen auch die Jugendeinrichtungen in Fürstenwalde. Der Südclub hat für seine Kanutour auf der Spree sogar noch zwei freie Plätze. Kinder zwischen 12 und 15 Jahren, sagt Leiter Matthias Bogdan, sollten sich für die Fahrt vom 14. bis 19. Juli schnell unter Telefon 03361 373861 anmelden. Sechs Tage zelten inklusive Verpflegung kosten 60 Euro.

Auch die Jugendbasis Alpha1 und der Nordclub haben für Ferienkinder ein buntes Programm zusammengestellt. Mit einem Zeltlager in Reinheim, vom 29. Juni bis 7. Juli, startet der Nordclub in die großen Ferien; außerdem gibt es Sommerkino, regelmäßige Sportturniere, Beachparties und Ausflüge nach Berlin (24. Juli) und Bad Saarow (31. Juli). Anmeldung unter Tel. 03361 32148.