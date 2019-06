Marienwerder verzichtet auf Fraktionen

fos

Marienwerder (MOZ) Die Gemeindevertretung von Marienwerder ist in die neue Wahlperiode gestartet. Mario Strebe, der nach elf Jahren als ehrenamtlicher Bürgermeister nicht wieder kandidierte, übergab die Dienstschlüssel an die neue Bürgermeisterin Annett Klingsporn, die bereits in der vorigen Wahlperiode Gemeindevertreterin war. Beide erhielten für ihr Engagement Blumen und Beifall. Nachrücker für Annett Klingsporn als Gemeindevertreter ist Dirk Henck.

Ohne Gegenstimme wurde Thomas Tegge (Bürgerbündnis Marienwerder) zum ersten Stellvertreter der Bürgermeisterin gewählt. Auch er war bei der Kommunalwahl als Bürgermeisterkandidat ins Rennen gegangen. Ebenfalls ohne Gegenstimme wurde Frank Lützow (Wählergruppe für Heimat, Tourismus und ländliche Entwicklung) zum zweiten Stellvertreter gewählt.

Auf Vorschlag von Annett Klingsporn beschloss die Gemeindevertretung einstimmig, auf die Bildung von Fraktionen sowie eines Hauptausschusses zu verzichten und dafür mehrere Fachausschüsse zu bilden. Auf diese Weise soll insbesondere eine engere Zusammenarbeit, die Möglichkeit, fachliche Kompetenz einzubringen und mehr Transparenz erreicht werden. Über die Bildung des Gremiums wird noch gesprochen.

Als Mitglieder im Amtsausschuss wurden Thomas Tegge und Dirk Büttner (Wählergruppe für kommunalpolitisch interessierte Bürger) gewählt. Der ebenfalls als zweites Mitglied vorgeschlagene Frank Lützow hatte keine Mehrheit erhalten. Im A1 vertritt Annett Klingsporn Marienwerder.