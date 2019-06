Auch Füchse machen Ferien

Annette Herold, Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Für die Schüler haben am Mittwoch mit der Übergabe der Zeugnisse die großen Ferien begonnen. Die MOZ hat in zwei ganz unterschiedlichen Schulen die Kinder und Jugendlichen nach ihren Ferienplänen befragt: der Freien Grundschule in Woltersdorf und der Morus-Oberschule in Erkner.

Ein Stuhlkreis im lichtdurchfluteten Hofhaus der Freien Schule Woltersdorf in der Blumenstraße. Die Füchse, Schüler der Jahrgangsstufen Eins bis Drei, blicken Mittwochvormittag gespannt auf Pädagogin Pamela Scheffler, Lernbegleiterin Andrea Munda und den Sozialpädagogen Jonathan Nowitzky. Abwechselnd hebt einer von ihnen eine der dicken gelben Mappe auf, die im Inneren des Stuhlkreises liegen. Sie sprechen von Otto, der ganz viel über Technik weiß; von Eva, die gut rechnen kann und sehr vielfältig interessiert ist oder vom sportlichen Konstantin, der so gern Fußball spielt.

Jahresbrief an die Kinder

Schnell wird klar: Da geht es vor allem darum, deutlich zu machen, was die Kinder besonders gut können. In ihren gelben Mappen, Portfolios genannt, finden sie dann auch eigene Arbeiten, die ihre Entwicklung durch das Schuljahr hinweg dokumentieren und einen an die Kinder gerichteten Jahresbrief, in dem ihre Fortschritte dargestellt sind und Impulse für Steigerungsmöglichkeiten gegeben werden.

Bevor sie sich damit in Ruhe beschäftigen, steht aber speziell den Drittklässlern noch ein besonderer Moment bevor: Durch einen Tunnel, gebildet von Eltern, Lehrern und Mitschülern, ziehen sie vom Hof- ins Haupthaus. Dort werden die Mädchen und Jungen vom nächsten Schuljahr an lernen.

Für ihre schulischen Begleiter Scheffler, Munda und Nowitzky gibt es noch ein kleines Dankeschön von Eltern, die ihre Kinder in der Schule gut aufgehoben sehen. Carmen Kurning aus Neuenhagen, deren Sohn die Freie Schule besucht, hebt besonders hervor, dass sich die Kinder in der Blumenstraße ohne vordergründigen Leistungsdruck entfalten könnten – und dass auch Themen, die sie gerade besonders interessieren, sofort zum Unterrichtsthema werden können.

Aber das passiert nun erst nach den Ferien wieder, wenn auch in der Erkneraner Morus-Oberschule am Hohenbinder Weg der Unterricht weitergeht. Bei den Neuntklässlern von Klassenlehrer Olaf Bönick ist der Leistungsdruck längst angekommen. Für viele von ihnen sind es die letzten Sommerferien vor dem Ende ihrer Schulzeit. Bönick, der die Jugendlichen seit der 7. Klasse betreut, zeigt sich stolz über die Entwicklung seiner Schützlinge. "Wir haben Gedichte analysiert, Zusammenfassungen und Bewerbungen geschrieben", zählt er auf. Ihr Zeugnis könnte ein bisschen besser sein, sagt Kim-Sophie Schallwig, und meint das ausdrücklich selbstkritisch.