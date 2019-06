Trommeln als Förderangebot

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wenn Christian Butsch den Takt vorgibt, fällt es Tim ganz leicht, ihn zu halten. So stimmt der Junge auf dem Elektroschlagzeug den Queen-Hit "We will rock you" an – und die anderen Kinder klatschen begeistert mit.

Das Musikprojekt der Lebenshilfe Oder-Spree in Fürstenwalde steht zwar noch ganz am Anfang, doch schon jetzt würde sich zeigen, wie sehr Förderkinder davon profitieren, sagt Anja Stegemann, die die Abteilung Frühförderung leitet. "Trommeln schult unter anderem die Motorik und die Wahrnehmung, außerdem lernen die Kinder, dass sie sich auf ihre Bezugsperson, den Frühförderer, verlassen können."

Den Anstoß zur Initiierung des Musikprojekts hat im vergangenen Jahr eine Spende über knapp 3500 Euro aus dem Kinderhilfsfonds der Allianz gegeben. "Unser Heilpädagoge Christian Butsch leitet es", sagt Anja Stegemann. Im August werde der passionierte Schlagzeuger zudem eine Ausbildung zum Musikpädagogen beginnen; dazu habe das Autohaus Spree-Eck 1000 Euro beisteuert. Im neuen Multifunktionshaus der Lebenshilfe, so Stegemann, wolle man das Musikprojekt weiter ausbauen.