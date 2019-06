Von Hundert auf Null mit Ferienbeginn

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Mit einer Dankesurkunde vom Schulamt in Frankfurt und vom zuständigen Ministerium, vor allem aber mit den besten Wünschen ihrer Kollegen ist Gudrun Stefan am letzten Schultag ins Rentnerdasein entlassen worden. "Von Hundert auf Null", wie die passionierte Pädagogin dieser Zeitung im Vorfeld verriet Da bereitete sie noch mit ihrer 6b deren Abschied vor. Denn bis zuletzt war Gudrun Stefan auch Klassenleiterin. "Es hat für mich nie einen anderen Beruf gegeben", sagt die 65-Jährige. Gleich mehrere Generationen hat sie in den 45 Jahren als Lehrerin begleitet, wie Sybille Berner, Leiterin der Grund- und Oberschule "Salvador Allende" bei der Abschiedsfeier in der Speiseeinrichtung unterstrich. "Die alles gegeben hat für ihr Schüler." Auch deshalb hinterlasse sie eine große Lücke.

Angefangen hat für die Grundschullehrerin alles 1974 in der Zweiten Oberschule. Bis zur Wende unterrichtete sie dann an der Fritz-Dornbusch-Schule und seither an der Wriezener Grund- und Oberschule. Bis zum letzten Tag. Und ohne auch nur einen Tag krankheitsbedingt zu fehlen, wie Gudrun Stefan berichtet. Streng sein, aber trotzdem Leine lassen. Das sei ihr Motto gewesen. "Man muss konsequent sein", sagt Gudrun Stefan. "Und der gegenseitige Respekt ist ganz wichtig."

Sponsorenlauf initiiert

In der Schule hat sie sich vor allem um die Schüler mit Lese- und Rechtschreibdefiziten verdient gemacht, das Märchenprojekt jedes Jahr durchgeführt und den Sponsorenlauf initiiert. Die Vorlesetage durchgeführt. Nun hofft Gudrun Stefan, dass das auch weitergeführt wird. Und dass sie sich selbst vielleicht doch noch ab und zu einbringen kann. "Ich bin gerne da, wenn ich gebraucht werde." Diese Hoffnung hegt auch Sybille Berner. Und dass das Schulamt grünes Licht dafür gibt. Gleichzeitig zeigte sie sich enttäuscht darüber, das aus Frankfurt niemand zu Verabschiedung gekommen war. "Wer von uns erreicht schon das 45. Arbeitsjahr?"

"Ich würde alles genauso wieder machen", sagt Gudrun Stefan. Und dass sie nicht alles falsch gemacht haben kann, zeig, dass sowohl ihre Tochter als auch vermutlich ihre Enkeltochter in ihre Fußstapfen treten. Das freut die Wriezenerin besonders. Und auch wenn sie sich bisher noch gar nicht richtig mit ihrem Abschied beschäftigen konnte, so hat sie sich schon im Vorfeld versucht, langsam zu entwöhnen. Bereits vor zwei Jahren zog sie sich aus dem Wriezener Karneval zurück, den sie 1985 mitgegründet hatte. Wie Marion Sattelberg, Leiterin des Grundschulteils, herausstellte, habe Gudrun Stefan, damals auch Sportlehrerin, aus den Reihen der Schüler Nachwuchs für die Funken und die Funkengarde rekrutiert. Auch erinnerte sie an die sportlichen Erfolge. Und dass ihre Kollegin immer mit ganzem Herzen bei der Sache war und nie auf die Uhr geschaut habe. "Gönn´ dir Müßiggang", hieß denn auch der gute Rat, den sie Gudrun Stefan auf den Weg in die Pensionierung mitgab.