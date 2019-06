Frank Kraft jetzt Chef im Doppeldorf

Doris Steinkraus

Gusow-Platkow (MOZ) Es war die definitiv letzte Abschiedsrunde für Karlheinz Klein. In der konstituierenden Sitzung der neuen Gemeindevertretung übergab der langjährige Bürgermeister ganz offiziell die Amtsgeschäfte und alle Schlüssel an Frank Kraft. Der Platkower war am 26. Mai mit großer Mehrheit unter den beiden Bewerbern gewählt worden. Klein, der nicht mehr angetreten war, dankte seinen einstigen Abgeordnetenkollegen, der Amtsverwaltung und den vielen Partnern, mit denen er 27 Jahre gut zusammengearbeitet habe. "Ich weiß, dass es nicht immer leicht für die anderen war mit mir", bekannte er. "Aber ich bin halt so. Es ging mir immer um die Bürger." Amtsdirektorin Grit Brinkmann gab den Dank an Klein und alle Gemeindevertreter mit einer Nelke zurück. Frank Kraft überreichte an seinen Vorgänger Blumen und ein Geschenk, ebenso an Irene Lehn, die seit Jahren als Schriftführerin fungierte.

Stellvertreter im Amt bestätigt

Dann hatten die Gemeindevertreter eine Reihe formeller Beschlüsse zu fassen. Die Wahlen und die neuen Abgeordneten sowie der Bürgermeister wurden damit in ihrem Amt bestätigt. Durch die Bürgermeisterwahl gab es zwei Änderungen. Frank Kraft hatte auf der Liste der Wählergruppe Feuerwehr, Schützen, Sport auch für die Gemeindevertretung kandidiert und einen Sitz geholt. Er gab sein Mandat zurück. Für ihn rückte Joachim Krebs nach. Dietmar Müller hatte ebenfalls als Bürgermeister und Gemeindevertreter kandidiert. Als Abgeordneter war er gewählt worden, verzichtete aber auf sein Mandat. Für ihn rückte – ebenfalls von der Liste Feuerwehr, Schützen, Sport – Dirk Butschke nach.

Alle anstehenden Wahlen wurden auf entsprechenden Antrag aus den Reihen der Abgeordneten offen durchgeführt. So musste die für die nächsten fünf Jahre neu berufene Wahlkommission mit Heike van Reekum, Wolfgang Voegler, Stefanie Schindler und Danny Schlabe noch nicht agieren. Als ersten Stellvertreter des Bürgermeisters wählten die Gemeindevertreter Thomas Drewing, als zweiten Stellvertreter Tino Treske. Beide agierten bereits in dieser Funktion.

Im Amtsausschuss ist Bürgermeister Frank Kraft per Gesetz Mitglied. Als zweiten Vertreter votierten die Abgeordneten für Wolfgang Voegler. Sein Stellvertreter ist Danny Schlabe. Die Vertretung der Doppelgemeinde hat nun auch einen neuen Schriftführer. Für diese Aufgabe wurde Norbert Remus bestellt.