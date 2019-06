Jörg Kühl

Lieberose (MOZ) Im Rahmen der diesjährigen Spreewälder Experimental-Kunst-Aktionswochen aquamediale halten sich die Künstler Lasse Pook und Franz Rentsch aus Halle an der Saale vom bis heute in der Landschaft rund um Lieberose auf, um Kunst an der frischen Luft zu produzieren, "Plain-Air" zu malen, wie es in der Kunstwelt heißt.

Die beiden Maler haben am Montag das leer stehende Eck-Geschäft gegenüber dem Café am Markt, den ehemaligen Getränkestützpunkt, bezogen. Der Laden dient als vorläufiges provisorisches "Popup-Atelier". Seit Dienstag sind die Künstler mit vorbereiteten Leinwänden, Staffelei und Farben auf den Wiesen und in den Wäldern der Umgebung unterwegs. Im Popup-Atelier, haben die Künstler einen Bildschirm installiert, der den Prozess der Malereien zeigt.

Die Ergebnisse in Form von großformatigen Malereien können vom Freitag bis Sonntag betrachtet werden. Die Vernissage ist am Freitag um 19 Uhr, die Künstler laden herzlich zu Gesprächen über ihre Arbeit unter freiem Himmel ein.

Öffnungszeiten Popup-Atelier am Markt Lieberose: Sa. und So. 14-18 Uhr